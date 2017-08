Dogajanje v romanu je postavljeno v (tedanjo) bližnjo prihodnost, v obdobje po »veliki vojni«, med katero se je izkazalo, da lahko večino človeškega dela hitreje, bolje in ceneje opravijo stroji; in ti zdaj na podlagi velikih količin podatkov sprejemajo skoraj vse pomembne odločitve, od poslovnih načrtov in uravnavanja toka vsakdanjega življenja do razvrstitvenih testov za mladino, s katerimi določijo nadaljnjo poklicno pot posameznikov. Tisti, ki ga računalniška analiza njegovih lastnosti ne prepozna kot dovolj sposobnega, da bi lahko postal del »znanstvene elite« inženirjev in direktorjev ali pa vsaj podpornega tehničnega osebja, ima kot nekdo, ki ne zna ničesar delati bolje od strojev, na voljo le dve možnosti: lahko se prijavi v vojsko, s katero so ZDA prisotne na številnih kriznih žariščih po svetu, ali pa se zaposli pri vladnem K