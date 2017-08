Zadetek v polno ali hop-on hop-off

Za boljšo prometno povezavo med Kobaridom in okoliškimi kraji, turističnimi zanimivostmi, kopališči na Nadiži in izhodišči za izlete so v Kobaridu zadeli v polno z avtobusom »hop-on hop-off«. Do tretjega septembra po krožnih poteh vozi vsak dan, nato pa do 1. oktobra ob sobotah in nedeljah. Z njim lahko peljete tudi kolesa, letošnja glavna novost pa je, da lahko z njim pridete tudi v sosednjo Benečijo. Na treh mejnih prehodih potnike namreč počaka avtobus, ki so ga zagotovili v Benečiji.

Podobno idejo so uresničili tudi v Tolminu, kjer v poletnih mesecih dnevno vsako polno uro (še do 31. avgusta) iz Tolmina do Tolminskih korit ter nazaj vozi minibus. Enosmerna vozovnica stane samo 50 centov. S tem so razbremenili cesto Zatolmin–Tolminska korita in prenapolnjeno parkirišče pri Tolminskih koritih. Njihova letošnja novost pa je javni prevoz do spominske cerkve v Javorci. Minibus tja vsako soboto in nedeljo odpelje ob 10.40, vozil pa bo tudi 14. in 15. avgusta.