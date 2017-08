Ljudje, kot je Roman Abramovič, ki imajo denar in vsepovsod razkošne domove, jahte, letala in tako dalje, najbrž niti sami nikoli ne vedo natančno, koliko denarja imajo in kje vse imajo naložbe. Posebno tiste, ki jih skrivajo ne samo pred dacarji, ampak tudi pred ženami. Za vsak primer. Natančneje, za primer ločitve. To je bogataš, ki ne pogleda dvakrat računa za večerjo, tudi če ta znaša več kot 47.000 dolarjev.

Sta podpisala predporočno pogodbo? Abramovič, ki ga čaka tretja ločitev, naj bi imel po ocenah revije Forbes, najboljše poznavalke bogastva najbogatejših Zemljanov, pod palcem 9,2 milijarde dolarjev. To je za navadne smrtnike, celo za tisto peščico, ki dobi milijone na loteriji, nepredstavljivo veliko, Abramoviča pa uvršča zgolj na dvanajsto mesto najbogatejših Rusov in na 139. mesto najbogatejših Zemljanov. Če bi mu lepa žena Daša pobrala polovico, bi bil to nov ločitveni rekord. Zelo veliko, če ne vse, je odvisno od tega, ali sta podpisala predporočno pogodbo, ki res ni najbolj romantična popotnica za poročno potovanje, je pa zelo uveljavljena praksa bogatih moških in tudi žensk. Abramovič in Daša Žukova v zelo lepo napisani skupni izjavi trdita, da jima je žal, da se razhajata, pa tudi, da bosta ostala prijatelja, poslovna partnerja in skrbna oče in mati dvema otrokoma, ki sta se rodila v desetletnem zakonu. V Veliki Britaniji in drugod se vseeno sprašujejo, ali Abramoviču grozi rekordna ločitvena odpravnina. Že z drugo ločitvijo se je Abramovič uvrstil med trideset najbolj »oskubljenih« mož, ki so prvim ženam skupno izplačali sedemnajst milijard dolarjev.

Ob prvi ločitvi je obdržal lado Pred divjo privatizacijo v Rusiji, ki ni bila nič drugega kot največje »zakonito« plenjenje državnega bogastva, ki so ga skupaj izpeljali vodilni politiki in prebrisani podjetniki, je Abramovič imel tako malo denarja, da je njegova prva žena Olga, s katero ni imel otrok, ob ločitvi leta 1989, ko je bil poslanec, dobila samo njuno dvosobno državno stanovanje in denar za dveletno preživetje. Avtomobil, legendarno lado, je obdržal on. Drugi ženi, nekdanji stevardesi Irini, s katero ima pet otrok, je ta prorežimski oligarh, ljubljenec ruskih predsednikov Jelcina in Putina, ki je bajno obogatel na račun propada komunizma, ob ločitvi leta 2007 izplačal 300 milijonov dolarjev. Malce ironično je, da mu menda zdaj prav ona svetuje, kako naj se iz tretjega zakona poslovi s čim manjšo odpravnino.

V delitev tudi nogometni klub Chelsea? Veliko bo treba razdeliti, saj ima Abramovič marsikaj. Sam je pred časom dejal (ker je moral na zahtevo ruskih oblasti), da ima 93 milijonov dolarjev na 22 bančnih računih in 32 milijonov dolarjev v delnicah. Poleg tega je lastnik šestih razkošnih stanovanj in hiše v Londonu, vredne 120 milijonov dolarjev, štirih domov v Rusiji, enega v Franciji, dveh na Karibih in dveh v Ameriki. Njegova jahta Eclipse, druga največja na svetu, za katero je plačal okoli 400 milijonov dolarjev, naj bi bila danes vredna od milijarde in pol do dveh milijard dolarjev. Ima tudi »floto« najdražjih avtov, ki so vredni ogromno denarja. Največ pa je morda vreden njegov nogometni klub Chelsea, aktualni angleški prvak, v katerega je vložil že več kot štiri milijarde dolarjev.