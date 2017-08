Tako kot povsod tudi v prestolnici v poletnem času mrgoli gradbišč, eno najaktivnejših te dni pa je na robu nakupovalnega središča BTC. V neposredni bližini obvoznice na Leskoškovi cesti, lučaj stran od modernega hotela Plaza, je med avtomobilskimi saloni v zadnjih dveh tednih zrasla konstrukcija, pod katero bo do konca leta nastal športno-zabaviščni trampolinski park.

»Zastavili smo si, da bomo park odprli 1. decembra, in zdaj se trudimo, da bo res tako, saj želimo ujeti sezono,« sta družno povedala Miran Razoršek iz podjetja TPLJ in Marko Knafelc iz akrobatske skupine Dunking Devils, ki bo v prvem slovenskem trampolinskem parku dobila svoje domovanje. Idejo za več kot 3000 kvadratnih metrov velik trampolinski park so skovali skupaj, zato tudi napovedujejo, da bo po pestrosti vsebin in modernosti v samem evropskem vrhu.

Raziskali tujino

Medtem ko so energični svetovno znani akrobati že zaradi lastnih potreb hrepeneli po sodobnem prostoru, kjer bi lahko trenirali, je podjetje TPLJ, ki ga vodi direktor Samo Habič, prepoznalo, kako popularni so te vrste zabaviščni parki v tujini. »V zadnjih letih se je v svetu v obliki trampolinskih parkov začel pojavljati nov trend, ki združuje nov način razvedrila, adrenalina, fizične aktivnosti in edinstvenih izkušenj, kar je modernim generacijam zelo blizu,« je pojasnil Miran Razoršek, vodja projekta Trampolin park Ljubljana. Kot investitor so se povezali z najboljšimi na tem področju pri nas in prav to naj bi bila prednost ljubljanskega trampolinskega parka, v katerem bodo domači akrobati skrbeli tudi za varnost in pomagali pri učenju novih elementov.

»S trampolinskim parkom v BTC želimo svoje izkušnje, ki smo jih pridobili z dolgoletnimi treningi in nastopi po vsem svetu, omogočiti vsem Slovencem,« je poudaril Knafelc. Člani Dunking Devils so obiskali več kot 20 tovrstnih parkov po Evropi in dodobra raziskali, kaj so njihove prednosti in slabosti. Razlika naj bi bila zato bistvena, saj v tujini podjetja pogosto najamejo zapuščene hale in v njih na hitro namestijo trampoline, medtem ko sami poudarjajo kakovost, obenem pa bi radi vzpostavili tudi skupnost.