Zato so zastonj vsi vaši napori, da bi na novo napisali zgodovino. Še zgodovinarji je niso, pa bi jo ljudje, okuženi s politiko? Poglejte in poslušajte in berite medije, ki zagovarjajo spravo – vsi po vrsti bi radirali tisto, kar jim ni všeč (napake njihove strani), na ves glas pa do onemoglosti ponavljajo floskule o zločinskih simbolih, o prevratniških komunistih, ki so jim ukradli državo…

Če ste za spravo, spoštovani gospod Mihič, zakaj se potem namesto na pametne in umirjene analize ozaveščenih državljanov ne odzovete na »kurjenje« desnih medijev v režiji SDS? Ali mislite, da nevarnost za Slovenijo predstavljamo mi, ki opozarjamo na napake tega sistema in skušamo zaščititi zgodovino pred potvarjanjem?

Politični spomenik v Ljubljani ne bo nikoli spomenik sprave, ker ni bil postavljen z večinsko voljo ljudi. To je jasno tudi vam, pa vseeno še naprej prodajate blago, ki ga nihče ne mara. Podobni ste prodajalcem, ki na raznih portalih prodajajo izdelke za nizke cene, pa jih (skoraj) nihče ne kupi. O zgrešenosti projekta govori še mala, a zelo pomembna podrobnost: predsednik je položil venec samo k enemu bloku (delu naroda), drugi je ostal brez! Kateri?

In res je, kar je zapisal Andrej Cetinski v Mnenjih 8. avgusta 2017 – problem izdajstev, kolaboracije in »državljanske vojne« je problem osrednje Slovenije, Ljubljanske pokrajine z Dolenjsko. Primorcem, Gorenjcem, Štajercem in Prekmurcem res ni treba greniti življenja, če se je takratna oblast ob močni podpori Cerkve odločila za sodelovanje s svojimi bodočimi rablji – oni so v veliki meri plačali ceno okupacije s izgnanstvom.

Morda pa, gospod Mihič, obrnete način razmišljanja – recimo, kaj bi se zgodilo, če se ne bi organizirano uprli zavojevalcem, o čem bi potem vi pisali (če bi sploh še bili)? Stalno govorjenje o spravi le poglablja prepad med nasprotno mislečimi in ne vodi nikamor, najmanj pa k napredku in blagostanju, h katerima (se strinjam) bi morali težiti in delovati. Sprava pa nima nobene zveze ne z demokracijo ne z razvojem države. Še posebej zato ne, ker si jo je prisvojila politika za svoje sebične interese in koristi, in to s figo v žepu. Če bi jo pustili tistim, ki so bili v vojni prizadeti, bi bila (oziroma je že bila) sprava že opravljena. Sprava je zagotovo stvar kulture in osebne odločitve in je ni mogoče nikomur vsiliti.

Poskusite raje pomagati rešiti vse tiste umazane posle, ki jih izvajajo politiki v nenaravnih spregah samo zato, ker imajo vsi prste v marmeladi. Pomagajte pripeljati nazaj v Slovenijo nakradeni denar. Pomagajte sprejeti omejitve mandata poslancem in županom; dva mandata sta dovolj, da vsak pokaže, kaj zna, in naredi, kar je obljubil. Samo na tak način lahko pomagate rešiti to državo, ki ji manjka ponosa in samozavesti in počasi, a zanesljivo postaja samo še bleda senca tistega, kar bi lahko bila.

Pa je še vedno naša in najlepša ter edina domovina.

Srečo Knafelc, Krvava Peč