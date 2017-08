Če to presodimo po zdravi kmečki pameti, ki nam je velikokrat manjka, bi moralo to služiti ljudstvu in ne raznim strankarskim skupinam za lastne interese. Spomenik naj bi bil namenjen vsem, poudarek je na vsem, vojskam, ki so bile skozi zgodovino na našem ozemlju iz kateregakoli razloga. Kljub temu da je spomenik namenjen vsem udeležencem, se že dolgo pojavljajo številne politične in strankarske zahteve po rušenju vseh spomenikov, ki so povezani z našim osvobodilnim bojem v drugi svetovni vojni. In to se že kar nekaj časa uresničuje, kar lahko vidimo pri vandalskem početju na Urhu, ki pa ni edini primer.

Stvari so šle že tako daleč, da posamezni strankarski veljaki zaradi lastne koristi zahtevajo ukinitev Združenja zveze borcev za vrednote NOB, ki ima v svojih vrstah več deset tisoč članov. Med drugo svetovno vojno se je NOB aktivno priključilo več kot 70 odstotkov zavednih Slovencev, več kot 20 odstotkov Slovencev je pomagalo pri uporu proti okupatorju. Evropski statistični urad je v letu 2012 izvedel anketo in ugotovil, da NOB še vedno podpira velika večina prebivalstva. Tudi EU je zgrajena na antifašističnih in antinacističnih temeljih, kar pa nekateri pozabljajo, in EU je zašla v krizo, s katero se bori že nekaj let. Pri nas pa želimo izpeljati spravo z ignoranco velike večine državljanov in blatenja tistih, ki so za svojo domovino dali svoje življenje. Tukaj je nekaj hudo narobe in je popolnoma jasno, da je to zgrešeno že na začetku. In kar je zgrešeno v temelju, bo zgrešeno tudi v nadaljevanju, ne glede na to, kaj bo narejeno.

Pristojni, povejte prosim, kako ste si spravo brez ljudstva zamislili in kako jo boste izpeljali. Kaj bo drugače, boljše, ko bodo porušena vsa spominska obeležja padlim? Med njimi je veliko popolnoma nedolžnih žrtev fašističnega in nacističnega nasilja, ki v bojih niso sodelovali. Vas bo to res osrečilo in opogumilo? Nekateri veliko govorijo o državljanski vojni. Glede na to, da se je to dogajalo v manj kot tretjini države, so takšni zaključki nesmiselni. Če pa kljub temu še vedno vztrajate pri svoji trditvi, bodite dosledni in jasno povejte, da so za takšno državljansko vojno krivi izključno kolaboranti, ki so oboroženi, vodeni in plačani s strani okupatorja uperili orožje zoper Slovence, ki so se borili za lastni dom in svobodo. Borili pa so se izključno in samo proti okupatorju in njegovim sodelavcem.

Poleg tega so bili okupatorjevi sodelavci glavni organizatorji pri deportaciji nedolžnih Slovencev, tudi otrok, v koncentracijska taborišča. Žigi na teh seznamih so dovolj verodostojen dokaz za to.

Igor Hreščak, Lokev