Avtomobili višjega cenovnega razreda so bili vselej znanilci novosti, v njih so proizvajalci vedno najprej vgrajevali nove sisteme ter med seboj tekmovali, kdo bo kakšnega predstavil prvi. In zdi se, da imajo kljub številnim drugim glavni in najbolj izstopajoči v zadnjem času skupni imenovalec. Imenuje se avtonomna vožnja. Ali natančneje, ker smo od nje v pravem pomenu besede in popolne uveljavitve še precej daleč, koraki do avtonomne vožnje.

Te industrija dela hitro in odločno, a na poti do uveljavitve popolnoma avtonomne vožnje v praksi še zdaleč ni vse odvisno samo od nje. Naproti ji bosta morala iti tudi infrastruktura in zakonodaja, ki jo bo dopuščala, predvsem vložek v prvo bo moral biti gromozanski – vozilo bo moralo za varno avtonomno vožnjo namreč poleg z drugimi vozili komunicirati tudi s križišči, obcestnimi postajami, znaki, semaforji… In če si zamislimo, da bi bile na tak način urejene vse ceste po vseh državah, se šele zavemo resnične velikosti problema samodejne vožnje. Ki bi ga, vsaj tako trdijo proizvajalci, avtomobili sami rešili že v nekaj letih – ni jih namreč malo, ki napovedujejo, da bodo imeli povsem avtonomne vožnje sposoben avtomobil že kmalu po letu 2020. Zato za zdaj pustimo politiko, zakonodajo, infrastrukturo in kar je podobnega ob strani ter se posvetimo osnovi avtonomne vožnje – vozilom.

Sedanjost so pripomočki Zato, ker etiketo »avtonomna vožnja« že kar lep čas lepimo vsevprek, predvsem pa za lažje razumevanje vsega skupaj, so avtomobilski proizvajalci pred časom ves »proces« razvoja avtonomne vožnje razdelili v nekaj stopenj, ki jih ponazarja priložena tabela. »Trenutno smo nekje na stopnji 1,5 in smo še kar nekaj let oddaljeni od popolnoma samostojne vožnje vozil. Nobeno vozilo še ni sposobno določenega dela poti odpeljati samo, govorimo le o asistencah, ki vozniku pomagajo v določenih situacijah. Razvoj avtonomne vožnje je po našem mnenju nekje na 25 do 30 odstotkih,« pravi Blaž Grofelnik, pri podjetju Porsche Slovenija zadolžen za produktni marketing za znamko Volkswagen. Ta že ima nekaj vozil (predvsem model arteon, pri katerem smo se o vsem skupaj prepričali tudi sami), ki omogočajo delno avtonomno vožnjo. Pri tem so jim v pomoč že dobro uveljavljeni in pri veliko avtomobilih znani pripomočki, kot so tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (z njim vozilo samostojno drži varnostno razdaljo do spredaj vozečega vozila ter samostojno zavira in pospešuje), »lane assist« (ta drži vozilo znotraj voznega pasu v okviru svojih sistemskih omejitev), asistenca za zastoje (vozilu omogoča, da vozi samostojno v koloni do hitrosti 60 kilometrov na uro)... Ob tem je na primer omenjeni arteon na nekaterih trgih s pomočjo radarja in navigacije sposoben prepoznavati znake z omejitvijo, tako da pravočasno zavira ali pospešuje, hitrost prilagodi tudi zavojem, krožiščem in križiščem. »Kar pa ne pomeni, da vozniku ni treba biti pozoren na dogajanje v prometu, saj sistem zahteva, da ima voznik roke še vedno na volanu,« je še dodal Grofelnik. Takšna je torej »realna sedanjost«. Realna v smislu, da je dostopna vsakomur, ki si tak ali podoben avto drugih proizvajalcev lahko privošči. Če bi v tem pogledu govorili o »nerealni« sedanjosti, bi morali omeniti številna testiranja, o katerih lahko beremo tako rekoč vsakotedensko in ki poročajo že tudi o večstokilometrskih vožnjah, ki jih je posamezen avto opravil povsem samodejno. Pri čemer pridemo do prihodnosti…