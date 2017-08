Lansko pomlad sta se namreč domov vrnila s potrdilom o tem, ki ga izdaja nepalska vlada, ter fotografijami njunega podviga, pri čemer sta se z dvema pohvalila na spletni strani Makalu Adventure. A se je kmalu pojavil črn oblak. Satjarup Sidhanta iz Zahodne Bengalije, ki mu v seznamu vzponov na najvišje vrhove celin manjka samo še 4892 metrov visok Mount Vinson na Antarktiki, je hitro opazil, da je bil na delu računalniški program za prirejanje fotografij in da je par pri tem uporabil fotografije njegovega uspešnega vzpona na Mount Everest 21. maja lani. »To je čudovito!!!! Vzela sta moje fotografije in jih fotošopirala. In dobila certifikat. Le kam gre alpinizem. Sram naj vaju bo, policista iz Puna!« je zapisal na facebooku in spodbudil njune nadrejene k preiskavi. Sama laži nista priznala, a so bili drugi dokazi dovolj prepričljivi, da so ju zaradi moralne škode, povzročene policiji, doma zdaj suspendirali, nepalsko ministrstvo za turizem pa jima je ob odvzetju certifikata o premagani gori za naslednjih deset let prepovedalo vzpone na katerokoli goro v Nepalu.