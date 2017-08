Dve leti kasneje sta se poročila in čez štiri mesece ugotovila, da je na poti naraščaj. Z malim Stuartom sta še lahko potovala na dirke, ko pa je moral v šolo, se je morala tudi Annette ustaliti in je ostala pri svojih starših v Chathamu v Kentu. Bilo je pred dobrima dvema desetletjema, ko sta krenila vsak svojo pot in si tudi našla nova partnerja, ne da bi bila v kakršnemkoli stiku. Stuart je bil tisti, ki je leta 2009 nenadoma povprašal po očetu in si zaželel, da ga najde. Obrnila sta nekaj telefonskih številk, pobarala nekdanje Duncanove prijatelje in ga našla v 200 kilometrov oddaljenem južnem Yorkshiru. »Ostala sem v avtomobilu, ko je Stuart potrkal na njegova vrata. Vrnil se je čez nekaj ur, dejal, da je bilo lepo znova videti očeta, a povedal, da okreva po raku na črevesju. To je bil hud šok,« se spominja Annette. Da sta prišla znova skupaj, je trajalo mnogo dlje kot pred skoraj tremi desetletji. Tri mesece zatem, ko je raje ostala v avtu, je Annette od Duncana prejela elektronsko pošto, sin pa ji je priznal, da mu je dal elektronski naslov v upanju, da se bo oglasil. Oba še z drugima partnerjema sta si le dokaj redno dopisovala in se prek spleta pogovarjala, ne da bi se kdaj srečala. Tudi ko sta ostala znova samska, se nista sestala, nekega dne pa je Annette prejela sporočilo, da Duncan krvavi, da gre na življenjsko nevarno operacijo, da pa ji mora prej nekaj povedati. In ji je, namreč, da je nikoli ni nehal ljubiti. Operacija je bila uspešna in končno ga je obiskala. Padla sta si v objem, tri tedne kasneje pa sta znova zaživela skupaj. In se po 28 letih ločenega življenja znova poročila, seveda na dirkališču Brands Hatch in s Stuartom za pričo.