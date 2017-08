Zaokrožena ulica Presidio Terrace ob njem objema nekaj najprestižnejših stavb v mestu, nastanjenih tudi z uglednimi politiki in političarkami, kakršni sta senatorka Dianne Feinstein in njena kolegica v predstavniškem domu kongresa, sicer vodja demokratov v njem Nancy Pelosi. No, visok položaj v Washingtonu jima ne bo kaj prida koristil v tožarjenju z oblastmi, resda mestnimi, ki so pred dvema letoma na dražbi njihovo ulico prodale spretnima nepremičninskima mešetarjema Tini Lam in Michaelu Chengu iz San Joseja. »Prava lokacija, uporabno zemljišče in odlična soseska. Bilo je vredno poskusiti,« je lokalnemu časniku Mercury News zaupal Michael. Ne da bi si zemljišče resno ogledala, sta ga v konkurenci še 73 drugih dražiteljev kupila za 90.000 dolarjev, čeprav je bila začetna cena, ki jo je zaradi dolga, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi in denarnimi kaznimi, postavila davčna uprava San Francisca, le 994 dolarjev. Presidio Terrace je namreč ena od 181 zasebnih ulic v San Franciscu, lastniki 35 veličastnih hiš ob njej pa desetletja niso plačevali nepremičninskega davka v borni višini 14 dolarjev in so šele zdaj izvedeli, da so ostali brez ulice, vključno s pločniki, zasajenimi otočki in 120 parkirnimi prostori. Michael je ulico za začetek pred letošnjim poletjem ponudil prejšnjemu lastniku. To je združenje lastnikov stanovanj Presidia (Presidio Homeowners Association), ki je ulico kupilo davnega leta 1905, zdaj pa se je povsem šokirano odločilo, da ga s pritožbo pridobi nazaj. Združenje v njej trdi, da je mestna uprava pošiljala račune za davek in opomine na naslov računovodje, ki že od sredine osemdesetih let ni delal zanj. Amanda Fried, tiskovna predstavnica mestne davkarije, pa je bila jasna. »Devetindevetdeset odstotkov lastnikov nepremičnin v San Franciscu ve, kaj mora storiti – plačati davke pravočasno in sproti sporočati spremembe poštnih naslovov.« Tina in Michael se tako lahko še naprej veselita pametnega nakupa.