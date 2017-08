Zadnja pika: Samomor iz zasede

Desničarski tik ob vsem, kar diši po komunizmu ali preteklih časih trdoročne rdeče oblasti, je njihov največji sovražnik. Kot škorpijon iz prilike o žabi in škorpijonu so. Najprej pičijo, potem pa jamrajo, ker se potapljajo. Saj po svoje jih gre razumeti, vsi smo takšni po naravi: ko nam na golo kožo sede osa, je naša prva reakcija mahanje proti njej. Če smo hitri – vsaj pri reakciji, če že ne po pameti – si zrihtamo neprijeten pik. Če bi vdihnili, počakali, bi osa odletela. Tako in nikakor drugače je bilo tudi z reakcijo na pivo pivovarne Komunajzer. Ker ga je trgovec postavil na polico, ker je na nalepki zvezda in ker so imena pomenljiva – Josip, Broz, Tito in Jovanka. Namesto da bi na desnici vdihnili in premislili, so lopnili po trgovcu: da ne razume slovenske duše in globine žalitve čustev, ko s prodajo časti največjega morilca med Odro in Jadranom…