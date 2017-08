e danes in jutri bo potekalo šestnajsto svetovno prvenstvo v atletiki v Londonu. Gre za razmeroma nov format tekmovanja, ki je na sporedu od leta 1983, veliko starejše je recimo evropsko prvenstvo, ki so ga za moške atlete prvič organizirali že leta 1934. Prvo svetovno prvenstvo je bilo pred 34 leti v Helsinkih, potem so se atleti čez štiri leta srečali v Rimu in spet čez štiri leta v Tokiu. Od takrat se atleti na svetovnem prvenstvu pomerijo vsaki dve leti. Med izbrano deseterico z največ zlatimi medaljami leta 2019, ko se bodo atleti dobili v Katarju (kje pa drugje), menda ne bo več Usaina Bolta, Mo Farah pa se bojda seli med maratonce in postavlja se vprašanje, ali bo tudi v tej najdaljši preizkušnji tako uspešen. Atlete smo razvrstili po številu zlatih medalj; če jih imajo enako število, pa smo jih razvrstili po številu srebrnih in bronastih odličij.

Usain Bolt, Jamajka 11 zlatih, 2 srebrni, 1 bronasta Sprinter z Jamajke, visok 195 centimetrov, je na svetovnih prvenstvih osvojil štirinajst medalj. Prvič je nastopil leta 2005 v Helsinkih, kjer je bil osmi v teku na 200 metrov, dve leti kasneje si je v Osaki priboril dve srebrni medalji, v teku na 200 metrov in v štafeti 4 x 100 metrov. Leta 2009 v Berlinu je osvojil že tri zlate, na 100 in na 200 metrov ter v štafeti 4 x 100 metrov. Podobno je bilo potem vse do letos, samo v Daeguju je bil leta 2011 diskvalificiran v teku na 100 metrov, zaradi napačnega starta. In nič drugače ni bilo na olimpijadah v Pekingu, Londonu in Riu. Bolt se je rodil leta 1986 v mestecu Sherwood Content in je kot otrok igral nogomet ter kriket. In ravno pri kriketu je trener opazil, da je Bolt zelo hiter, zato ga je poslal k atletskim trenerjem. Bolt ima ob vseh medaljah v svojih vitrinah tudi nekaj izvrstnih osebnih rekordov. Tako v teku na 100 metrov kot na teku na 200 metrov ima svetovna rekorda. Oba je postavil na svetovnem prvenstvu v Berlinu leta 2009: 9,58 na 100 metrov in 19,19 sekunde na 200 metrov.

Allyson Felix, ZDA 9, 3, 2 Američanka iz Kalifornije je imela do letošnjega Londona 13 medalj, nadejala pa se je še dveh, v teku na 400 metrov in v štafeti 4 x 400 metrov, katere finale bo na sporedu jutri zvečer. Leta 1985 rojena tekmovalka ima sicer kar 5 zlatih s svetovnih prvenstev v štafeti 4 x 400 metrov in le eno zlato v teku na 400 metrov – leta 2015 jo je osvojila v Pekingu. Preostalo so zlate v teku na 200 metrov, v disciplini, v kateri letos ne bo tekmovala. V sredo je v Londonu na 400 metrov osvojila bron. Felixova ima tudi šest zlatih kolajn z zadnjih treh olimpijad.

LaShawn Merritt, ZDA 8, 3, 0 Ameriški atlet, visok 188 centimetrov, tekmuje tudi na letošnjem prvenstvu, vendar v svoji disciplini, v teku na 400 metrov, ni prišel v ospredje. Novo v nizu medalj bo poskušal osvojiti s štafeto 4 x 400 metrov, če se bo v njo uvrstil. Enaintridesetletni LaShawn Merritt iz Virginije je doslej na prvenstvih osvojil enajst medalj, vse v omenjenih disciplinah. Podobno je bilo na olimpijadah. Z zadnjih treh je prinesel štiri medalje. Najuspešnejši je bil leta 2008 v Pekingu, ko je osvojil dve zlati medalji, na 400 metrov in v pripadajoči štafeti.

Carl Lewis, ZDA 8, 1, 1 Eden najpopularnejših ameriških športnikov vseh časov je na svetovnih prvenstvih osvojil 10 medalj. Pri 22 letih je nastopil že na prvem svetovnem prvenstvu – leta 1983 – in nobenega dvoma ni, da bi bila njegova bera najbogatejša med vsemi, če ne bi bila prvenstva v začetku vsaka štiri leta. V Helsinkih in v Rimu je osvojil zlato v teku na 100 metrov, v štafeti 4 x 100 metrov in v skoku v daljino. V Tokiu je dobil dve zlati in srebro v skoku v daljino, leta 1993 v Stuttgartu pa še bronasto v teku na 200 metrov. Atlet iz Alabame ima 9 zlatih medalj tudi z olimpijad.

Michael Johnson, ZDA 8, 0, 0 Preživetje najhitrejših je dokumentarec iz leta 2012, v katerem Johnson z različnimi strokovnjaki razlaga tezo, da so temnopolti atleti iz ZDA in s Karibov boljši, ker so njihove prednike, sužnje, izbirali in vzgajali med najboljšimi in najmočnejšimi. Johnson je leta 2008 prostovoljno vrnil olimpijsko medaljo v teku na 4 x 400 metrov, ker so njegovi kolegi nastopili pod vplivom poživil. Atlet iz Teksasa, visok 185 centimetrov, ima s svetovnih prvenstev osem zlatih, v tekih na 200 in 400 metrov ter v štafeti 4 x 400 metrov.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamajka 7, 2, 0 Komaj 152 centimetrov visoka sprinterka iz Kingstona je na svetovnih prvenstvih osvojila devet kolajn, prvo leta 2007 v Osaki, ko je bila članica jamajške štafete v teku na 4 x 100 metrov. Čez dve leti v Berlinu je zmagala v teku na 100 metrov in v štafeti 4 x 100 metrov. Fraser-Pryceova je osvojila zlati medalji na 100 metrov na olimpijadah v Pekingu in v Londonu, v Riu pa jo je ustavila poškodba. Zanimivo, leta 2010 so ji odredili polletno prepoved tekmovanja, ker so jo ujeli, da si je pomagala s protibolečinskimi tabletami. Bolel jo je zob.

Mo Farah, Velika Britanija 6, 1, 0 V Somalilandu rojen atlet se je preselil v Anglijo, ko je bil star osem let. Pri 34 letih je najuspešnejši evropski atlet s svetovnih prvenstev. Njegova specialnost so teki na 5000 in 10.000 metrov. Tekmo na 10.000 metrov je že osvojil, tek na 5000 metrov pa ga čaka danes zvečer. Ob medaljah na omenjenih daljavah ima Mo Farah še lepo zbirko odličij z olimpijad. Tako v Londonu kot v Riu je osvojil po dve zlati. Po letošnjem prvenstvu naj bi se evropski rekorder na 10.000 metrov preselil na daljšo progo – med maratonce.

Sergej Bubka, Ukrajina 6, 0, 0 Skakalec ob palici je osvojil tri zlate medalje (Helsinki 1983, Rim 1987, Tokio 1991) za Sovjetsko zvezo in tri zlate za Ukrajino (Stuttgart 1993, Göteborg 1995, Atene 1997). Serija, ki je ne bo lahko preseči, čeprav je v Bubkovem času med prvimi tremi prvenstvi minilo osem, in ne zgolj štiri leta. Zanimivo pa je, da je atlet, rojen leta 1963 v Lugansku, osvojil samo eno olimpijsko medaljo. Zlato v Seulu. Je pa zato 35-krat popravil svetovni rekord v skoku s palico. Prvič v dvorani v Vilni leta 1984 in zadnjič na prostem leta 1994 v Sestrieru.

Gail Devers, ZDA 5, 3, 0 Sto šestdeset centimetrov visoka atletinja se je rodila leta 1966 v Seattlu in odrasla v Kaliforniji. Na svetovnih prvenstvih je osvojila osem medalj, začenši s srebrno medaljo leta 1991 v Tokiu v teku na 100 metrov z ovirami. Najboljša je bila leta 1993 v Stuttgartu, ko je osvojila zlati medalji v teku na 100 metrov in v teku na 100 metrov z ovirami, hkrati pa še srebrno z ameriško štafeto na 4 x 100 metrov. Deversova ima tudi tri zlate medalje z olimpijad, sicer pa je bila izvrstna tudi na dvoranskih svetovnih prvenstvih, v tekih na 60 metrov in 60 metrov z ovirami.