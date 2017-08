ikoli več se ne sme ponoviti zahodnobalkanska migracijska pot. To je temeljno vodilo vseh ukrepov, ki so jih Evropska unija in države članice sprejemale v zadnjih dveh letih, da bi utrdile evropske meje, ponovno vzpostavile delujoči schengen in vrnile na desettisoče zavrnjenih prosilcev za azil v njihove domovine. Čeprav egejsko-balkanska pot še danes ni povsem zaprta, se zdaj vse več pozornosti posveča zapiranju sredozemske migracijske poti čez Libijo. Vse dileme, povezane z zapiranjem sredozemske poti, pa hkrati zrcalijo pomanjkanje solidarnosti pri migracijski krizi v Evropski uniji. Pri tem se zastavlja še vprašanje, s kako neživljenjskimi in mednarodnopravno spornimi ukrepi so Evropska unija ali njene države članice pripravljene upravljati migracijski tok skozi nedelujočo, »propadlo« državo.

Italija se upravljanja migracij iz Libije za zdaj loteva precej sama. Njeni nacionalni ukrepi imajo kljub temu podporo ključnih evropskih držav in evropske komisije. Z napotitvijo pomorske misije v libijske ozemeljske vode in sprejetjem kodeksa za delovanje ladij nevladnih organizacij v Sredozemskem morju je vlada Paola Gentilonija vzpostavila dve »obrambni liniji« Apeninskega polotoka in Evrope. Ob misli na suverenost svoje države in pravico, da kontrolira svoje meje, je Italija obrambo svojih in zunanjih evropskih meja preselila v libijske teritorialne vode. Tam zdaj že dve od šestih načrtovanih plovil italijanske mornarice pomagata libijski obalni straži pri nadzoru akvatorija ter odvračanju migrantov, da se sploh odpravijo na nevarno pot.