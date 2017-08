Ameriški predsednik Donald Trump je prek twitterja sporočil, da imajo v primeru nespametnega ravnanja Severne Koreje ZDA že pripravljeno orožje. »Vojaške zmogljivosti so zdaj nameščene, namerjene in nabite, če bo Severna Koreja ravnala nespametno. Upam, da bo Kim Jong-un našel drugo pot,« je tvitnil Trump. Ameriški predsednik je tako še zaostril retoriko do Severne Koreje.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 August 2017

Če bo Severna Koreja uresničila grožnjo in napadla ZDA, mora Kitajska ostati nevtralna, če pa bodo ZDA napadle prve in skušale strmoglaviti režim v Pjongjangu, jih bo Kitajska ustavila, danes piše kitajski državni časnik Global Times, za katerim stoji komunistična partija. Kitajska in Severna Koreja imata po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dogovor o medsebojni obrambi. »Vsem stranem bi morali dati jasno vedeti, da bo Kitajska odločno odgovorila, ko bodo njihove poteze ogrozile njene interese,« piše časnik, ki sicer ne predstavlja uradnega stališča vlade v Pekingu.