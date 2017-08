Policist je namreč ugotovil, da je imel Hrvat v tahografu vstavljeno kartico drugega voznika, na katero je tudi vozil. Tovornjakar je policistu najprej ponudil 50, nato pa 100 evrov v zameno zo to, da ga ne bi kaznoval zaradi prekrška.

Policist je ponujen denar zavrnil, sporočajo s Policijske uprave Koper. Ko je policist odšel v kabino, da bi odložil voznikove dokumente, mu je hrvaški državljan sledil in mu poskušal v žep potisniti 100 evrov, pri tem pa je denar padel na tla. Policist je od voznika zahteval, da denar pobere, ob tem pa mu je še enkrat odločno povedal, da denarja ne želi. Nato je poklical vodjo izmene.

Voznik je v policistovi navzočnosti vodji izmene dejal, da mu je ponudil denar v zameno, da ga policist ne bi kaznoval. Policist je vozniku zatem ukazal, da parkira tovorno vozilo na parkirišče. Kljub temu, da mu je bilo pojasnjeno, da je poskus podkupovanja kaznivo dejanje, je še enkrat dejal, da mu lahko izroči denar v zameno, da ga ne kaznuje.

Policist je nazadnje vozniku in tudi pravni osebi izdal plačilni nalog v skupnem znesku 6000 evrov. V zvezi z zaznanim kaznivim dejanjem pa so policisti vozniku odvzeli prostost in zasegli ponujeni denar. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje dajanja podkupnine, so še sporočili s Policijske uprave Koper.