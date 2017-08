Trk dveh svetov: migranti priveslali med turiste na špansko plažo

V sredo popoldan sta na plaži na jugu Španije trčila dva svetova – na obali so se sončili in v dopustu uživali turisti, ko je do obale priplul gumijasti čoln z okoli 20 afriškimi begunci. Veseli, da so znova na trdnih tleh, so se v trenutku razbežali v vse smeri.