V študiji, ki so jo objavili v znanstveni reviji Science, so znanstveniki začeli s celicami prašičje kože. V testu so v prašičjem genetskem zapisu našli 25 svinjskih endogenih retrovirusov. Ko so jih v poizkusih kombinirali s človeškimi celicami, so ugotovili, da lahko svinjski virusi okužijo človeško tkivo. S t.i. tehnologijo Crispr pa so te viruse nato uspešno odstranili.

S kloniranjem so nato genetski material prenesli s prašičjih celic brez virusov na prašičje jajčece, da so nastali zarodki. Kompleksen proces sicer ni učinkovit, se je pa doslej skotilo 37 zdravih prašičev.