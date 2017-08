V Sloveniji doslej potrjeno kontaminiranih jajc še niso odkrili. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je že v sredo sporočila, da so jo prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo obvestili o možnosti pojava oporečnih jajc z Nizozemske v izdelkih proizvajalca Eipro-Vermarktung. Možno bi bilo, da bi se oporečna jajca na slovenskem trgu pojavila kot predpakirana kuhana ali olupljena.

Kot so takrat zagotovili v upravi, sta nemški proizvajalec in avstrijski dobavitelj vsa jajca, ki bi lahko vsebovala fipronil, v Sloveniji umaknila iz prodaje. Umik sta izvedla ne glede na to, da živilo na zalogi ni pripadalo sporni seriji, ki jo je v obvestilu navedel dobavitelj. Trenutno razpoložljivi podatki ne nakazujejo, da bi bila sporna serija proizvoda distribuirana v Slovenijo.

Zaradi oporečnih jajc, ki vsebujejo insekticid fipronil, je EU sklicala krizni sestanek ministrov, ki bo predvidoma 26. septembra. S sestankom naj bi med drugim dosegli, da bi Nizozemska, Belgija in Nemčija prenehale z medsebojnimi obtožbami. Omenjene države so se namreč v zadnjih dneh spustile v besedne vojne o tem, kdo je kriv za škandal. Od izbruha škandala so kontaminirana jajca odkrili v najmanj 15 državah članicah EU, več milijonov jajc in na tone jajčnih proizvodov pa so umaknili s trgovskih polic.