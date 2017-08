Prva ženska v moškem svetu nogometnih sodnikov v bundesligi je Bibiana Steinhaus, ki ima sicer veliko izkušenj z moškimi tekmami, saj že od leta 2008 sodi tekme nemške druge lige, a bo v novi sezoni doživela krst tudi na najvišji ravni.

Že teden dni prej, 12. avgusta, pa bo v glavni vlogi tudi na pokalni tekmi. Kot je sporočila nemška nogometna zveza DFB, bo Steinhausova sodila tekmo med tretjeligašem Chemnitzem in Bayernom, ki je v lanski sezoni prišel do polfinala pokalnega tekmovanja.

V nemški bundesligi bodo sicer v novi sezoni na vseh tekmah uvedli video analizo. Novost so pri DFB in nemški ligi v praksi preizkusili prejšnji teden na tekmi superpokala med Bayernom in Borussio, ki so jo dobili Bavarci po enajstmetrovkah, oba zadetka Bayerna pa je sodnik priznal šele po ogledu posnetkov.