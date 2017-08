Potem ko se je slovenska moška odbojkarska reprezentanca v sredo v Cavaleseju v Italiji z zmago 3:1 oddolžila domači izbrani vrsti za torkov poraz, se je še isti dan vrnila v domovino. Tudi zato je selektor Slobodan Kovač svojim izbrancem včeraj namenil dan počitka, ki pa bo bržkone eden zadnjih, saj jih do začetka evropskega prvenstva na Poljskem loči le še 14 dni. Pred tem bodo Slovenci odigrali še dva prijateljska obračuna, in sicer prihodnji četrtek in petek v Beogradu proti lanskim zmagovalcem svetovne lige Srbom.

Na petih pripravljalnih tekmah proti reprezentancama Italije in Poljske so sicer slovenski odbojkarji vpisali dve zmagi in tri poraze, najboljšo formo pa je pokazal kapetan Tine Urnaut, ki je skupno prispeval 56 točk. S 50 mu sledi Alen Šket, še točko manj pa je dosegel Mitja Gasparini.

»Če gledamo v celoti, naša igra še ni na najvišji ravni. Dejanu Vinčiću se pozna, da je izpustil del priprav, prav tako čakam, da bo raven igre še nekoliko dvignil Mitja Gasparini. Do evropskega prvenstva je še nekaj časa in prepričan sem, da bomo na Poljskem v igri za visoka mesta,« je optimističen Slobodan Kovač, ki mu v teh dneh največ skrbi povzroča poškodba Klemna Čebulja. Petindvajsetletnik ima težave s trebušno mišico, zaradi česar ni odpotoval v Cavalese. Sprejemalec je v sredo opravil pregled z ultrazvokom, več o njegovem zdravstvenem stanju pa naj bi bilo znano danes. »Pozna se nam odsotnost Čebulja. Brez njega je naš način igre povsem drugačen,« še priznava slovenski selektor.

Poleg slovenskih odbojkarjev so na pripravah tudi njihove reprezentančne kolegice, ki jih 22. avgusta čaka tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, septembra pa še domače svetovno prvenstvo do 23 let v Ljubljani. Svojo prvo pripravljalno tekmo so odigrale v sredo v Mariboru proti Azerbajdžankam in v obračunu na štiri nize remizirale. Že včeraj so jim na nasprotni strani mreže stale še odbojkarice Belgije, ki so bile boljše s 3:0 (19, 21, 21).