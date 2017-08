Med torkovimi volitvami v Keniji, ki se jih je udeležila večina od 19 milijonov volilcev, je vladal popoln mir. A dlje ko je potekalo štetje glasov, bolj je opozicija, ki jo vodi predsedniški kandidat Raila Odinga, javno oporekala delnim rezultatom, po katerih je zmagal dosedanji predsednik Uhuru Kenyatta. »Včeraj je prišlo do velikanske volilne prevare. Gre za napad na našo demokracijo,« je ogorčeno vzklikal 72-letni Odinga na novinarski konferenci v Nairobiju. Prepričan je, da so bili rezultati prirejeni, ker so se vmešali računalniški pirati. Polastili naj bi se baze podatkov volilne komisije s pomočjo šifer, ki jih je imel pri sebi pokojni Chris Msando, odgovorni za računalniški sistem na volitvah. 31. julija, osem dni pred volitvami, so ga našli zadavljenega.

Kenyattu 1,4 milijona glasov več Sama volilna komisija je priznala, da je prišlo do poskusov vdora v njihov računalniški sistem, a ti poskusi naj bi bili neuspešni. Tudi tuji strokovnjaki za volitve menijo, da so bile torkove volitve transparentne in korektne. Vendar pa ponižanega Odingo, ki je bil že četrtič poražen v boju za kenijskega predsednika, argumenti ne zanimajo. Kenyatta je po preštetih glasovnicah z 99 odstotkov volišč v prvem krogu dobil 54,2 odstotka glasov, Odinga pa 44,9 odstotka ali 1,4 milijona glasov manj. Preostalo peščico glasov so pobrali drugi predsedniški kandidati. Predsednik države je na območju svojega plemena Kikuyu prejel več kot 95 odstotkov glasov, veliko tudi od plemena Kalenjin, ki mu pripada njegov podpredsedniški kandidat William Ruto, napredoval pa je med Masaji na jugu Kenije, ki sicer glasujejo za opozicijo. 55-letni Kenyatta je zmagal tudi v Nairobiju.

Nelagodje, zadržanost, strah Volitve so glavni preizkus stabilnosti večetnične Kenije, ki je s 50 milijoni prebivalcev ena najpomembnejših držav v Afriki. Nasilni incidenti so (za zdaj) omejeni. V revnih predmestjih Nairobija je več sto privržencev Odinge protestiralo, postavilo barikade in zažigalo gume. Neznanci so napadli pripadnike Kenyattovega plemena Kikuyu, vsaj štirje so umrli. Policija naj bi ubila dva človeka, ko je streljala v množico, ki je blokirala cesto. Drugje je morala policija uporabiti solzivec proti množici mladeničev, ki so nanjo metali kamenje. Tako se deset let po nasilju po volitvah leta 2007, v katerem je umrlo okoli 1400 ljudi, 600.000 pa jih je zapustilo domove, spet pojavlja nevarnost medetničnega konflikta v revnih predmestjih Nairobija, v katerih so pomešana vsa kenijska plemena. V sredo je bilo med ljudmi opaziti zaskrbljene poglede, nelagodje, strah, zadržanost in molk. Ulice so bile bolj prazne, večina lokalov in trgovin pa zaprtih.

Kar bo rekel Odinga, bo veljalo Odingovi privrženci, zlasti člani njegovega plemena Luo, ki se čutijo zapostavljene, so prepričani, da so bile volitve prirejene in da bi moral zmagati njihov kandidat. »Ne moremo sprejeti, da nas vsakič ogoljufajo,« je bilo slišati med njimi. Nekateri grozijo s pustošenjem, drugi obljubljajo, da bodo ubogali Odingo. »Če bo rekel v redu, potem je v redu. Če pa bo rekel, da se moramo bojevati, se bomo bojevali,« je za britanski dnevnik Guardian dejal 24-letni Abraham Ashidiva. Odinga jih poziva, naj ostanejo mirni, vendar dodaja: »Ljudstvo ni pod mojim nadzorom.« Zaradi nevarnosti napadov so Kenijske železnice prekinile promet na progi med Nairobijem in Indijskim oceanom, ki so jo nedavno zgradili Kitajci in s katero se je pred volitvami hvalil Kenyatta.