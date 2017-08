V Evropi indeksi večinoma še naprej rahlo drsijo, ECB pa je v skrbeh zaradi rasti evra in morebitnega negativnega vpliva na rast BDP in inflacijo. V septembru se pričakuje, da bodo centralni bankirji na stari celini odločali, ali še nadaljevati tak tempo kvantitativnega sproščanja in odkupe obveznic.

V zadnjem tednu so bili vlagatelji zaskrbljeni zaradi stopnjevanja napetosti med Severno Korejo in ZDA. Severna Koreja še naprej grozi z raketami dolgega dosega ozemlju ZDA (otok Guam) in svojim neomajnim stališčem, da bo nadaljevala razvoj jedrskega orožja. Ameriški predsednik Trump pa ostaja zvest samemu sebi in ne more brez tvitanja in »malce« pregrobih besed, da je na morebiten napad pripravljen odgovoriti z »ognjem in jezo«.

Še vedno poteka tudi objava poslovnih rezultatov za prejšnje četrtletje. Tako smo bili priča nekaj razočaranjem, pa tudi nekaj zelo dobrim novicam. Največji proizvajalec generičnih zdravil na svetu Teva je spet razočaral vlagatelje, saj je z rezultati prejšnjega četrtletja zgrešil napovedi analitikov, hkrati pa še znižal pričakovanja za preostale mesece tega leta in znižal dividendo za 75 odstotkov. Delnice so bile pod močnim prodajnim pritiskom in po nekaj dneh se padanje še ni ustavilo. Tako je tečaj blizu 15-letnega minimuma. Tevo pestijo številne težave, od zapadanja patenta za njihovo zdravilo copaxone do dragih prevzemov (generični program Alergana za 40 milijard dolarjev), velikega dolga in pritiskov na zniževanje cen generičnih zdravil v ZDA in Evropi. Videti je, da je v podjetju tudi kriza vodenja, saj jim že nekaj časa ne uspe najti novega primernega človeka, ki bi želel prevzeti vodenje podjetja.

Dobre novice je objavil danski Novo Nordisk, največji proizvajalec zdravil za diabetes na svetu. V prejšnjem četrtletju je dosegel boljše poslovne rezultate od pričakovanja analitikov, kar so vlagatelji pozdravili z nakupi delnic. Največ upanja vlagatelji polagajo v novo zdravilo semaglutide, ki je v zadnji fazi testiranj za diabetes-2, debelost in NASH (nonalcoholic steatohepatitis – vnetje jeter). NASH je bolezen današnjega časa, povzročena pod vplivom nezdrave prehrane in se rada razvije predvsem pri bolnikih z diabetesom in zamaščenostjo jeter. V hudi obliki bolezni je nujna presaditev jeter, kar je težaven in drag poseg. Biološka zdravila za NASH poleg Novo Nordiska razvija še nekaj podjetij na svetu in v nekaj letih jih lahko pričakujemo na trgu. Potencial trga je ogromen, saj samo za Kitajsko ocenjujejo, da ima kar 27 odstotkov populacije zamaščena jetra.

Rezultate je objavil tudi Disney, ki pa je nekoliko razočaral z rezultati (manjša rast prodaje od napovedane in manjši dobiček). Še bolj pa presenetil s spremembo poslovne strategije, saj je napovedal umik vsebin z Netflixa. Disney se bo tako sam spustil v predvajanje vsebine. Najprej bodo v letu 2018 začeli s športnim programom ESPN, leto pozneje pa tudi z lastnimi vsebinami.