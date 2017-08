V hotelu Intercontinental na ljubljanskem Bavarskem dvoru odštevajo dneve do odprtja, ki je predvideno 24. avgusta. Prvi gosti bodo v hotelu prespali že konec avgusta, večjo skupino gostov pa bo petzvezdični hotel sprejel 1. septembra, je povedal generalni direktor Miloš Cerović. »Za prve goste imamo pripravljene manjše pozornosti v obliki daril in še druga presenečenja,« je napovedal Cerović, ki je priznal, da je trenutno število rezervacij preseglo njihova pričakovanja. Omenil je, da rezervacije sprejemajo že za leto 2019.

V hotelu so po direktorjevih besedah zaposlili že 115 ljudi. Zaposleni se že nekaj tednov pripravljajo na goste, saj želijo, da bi do odprtja delovali kot dobro uigrana ekipa. »Večino delovnih mest smo že zapolnili, če pa bi si še kdo želel postati del našega tima, pa kandidatom predlagamo, da nam pošljejo svoje življenjepise. Če se katero delovno mesto, ki ustreza njihovi izobrazbi in znanjem, ponovno sprosti, jih z veseljem povabimo na razgovor,« je zagotovil Cerović.

Gosti bodo povsod po hotelu naleteli na lokalne elemente, ki so jih oblikovalci iz studia Wright Associates vključili pri oblikovanju notranjosti hotela. Na oknih so nalepljene stilizirane podobe nageljnov, ki so značilne za tradicionalne vezenine, po hotelu so razstavljene umetniške slike slovenskih umetnikov.

Tudi s poimenovanjem večnamenskih dvoran so se v ljubljanskem Intercontinentalu navezali na lokalno okolje. Največjo dvorano, ki se nahaja v drugi podzemni etaži, so poimenovali Emona. Dve manjši dvorani v neposredni bližini Emone nosita ime Laburus, preostali dvorani v 19. nadstropju pa ime Ekorna. Gre za imeni predrimskih vodnih božanstev, ki so jih nekoč častili na območju današnje prestolnice.

Z višjih nadstropij hotela in predvsem iz restavracije in bara na najvišjem 20. nadstropju se ponuja izjemen razgled na grajski grič in ljubljanski grad. Pogled na grad bodo gosti tega petzvezdičnega hotela imeli kar iz bazena in tudi masažne kadi, ki se skupaj s tremi različnimi savnami in fitnesom nahajata v 18. nadstropju. Lepega razgleda na prestolnico pa bodo zagotovo veseli tudi najpetičnejši gosti predsedniškega apartmaja, ki se nahaja v 19. nadstropju.