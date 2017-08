»Ministrstvo je lansko leto s tako imenovano enotno vozovnico naredilo pomemben korak k poenostavitvi in dostopnosti prevoza, letos pa gremo korak dlje. E-vloga bo upravičencem omogočala, da oddajo vlogo in pridobijo subvencionirano enotno vozovnico po spletu in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih,« je novost povzel državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Dodal je, da želijo dijakom, študentom in odraslim, ki se izobražujejo, omogočiti, da vozovnico pridobijo v nekaj preprostih korakih, in jim prihraniti čakanje v vrstah oziroma te vrste skrajšati. Na ministrstvu pričakujejo, da se bo z uvedbo novega sistema postopek na prodajnem mestu v primerjavi s preteklimi leti skrajšal za šest minut.

Edini pogoj je digitalno potrdilo Upravičenec do enotne subvencionirane vozovnice, ki se bo odločili za elektronsko pot, bo vozovnico pridobil v dveh korakih. V prvem na portalu eUprava odda vlogo za odobritev subvencionirane vozovnice. Edini pogoj za spletno oddajo vloge pa je, da si uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik uredi ustrezno digitalno potrdilo: SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB ali Halcom CA. Z digitalnim potrdilom namreč uporabnik potrdi svojo istovetnost in omogoči prenos podatkov iz evidenc, je pojasnil Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo.