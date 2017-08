Nekatere krvne rake in druge redke krvne bolezni zdravijo s presaditvijo krvotvornih matičnih celic (KMC). Darovalce iščejo med sorodniki, če jih ne najdejo, iščejo v slovenskem registru darovalcev, in če ustreznega darovalca še vedno ne najdejo, iščejo v svetovnih registrih. Pri Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo želijo, da bi bilo v register Slovenija Donor vpisanih 20.000 darovalcev KMC, pojasnjuje Kristina Modic, izvršna direktorica združenja. Zato so spomladi z Ministrstvom za zdravje, Slovenija transplantom, Rdečim križem, študenti obeh medicinskih fakultet ter ŠOU Ljubljana začeli kampanjo Daj se na seznam. Iztekla se bo konec poletja.

Da bi bilo srečnih zgodb čim več

Vanji Žulič so KMC presadili pred dvema letoma. Vse se začelo na hodniku hematološke ambulante UKC Ljubljana, kjer je pri 24 letih izvedela, da ima obolenje trombocitov in še eno zelo redko krvno bolezen. »Od diagnoze do presaditve so minila štiri leta. V tem času je moj hematolog naredil vse, kar je lahko, da bi se trombociti popravili, a je bilo moje telo neodzivno na vse terapije. To je bilo zelo stresno obdobje, polno negotovosti, saj nisem vedela, kaj me čaka v prihodnosti, kaj bom doživela in česa ne bom,« pripoveduje.

Ko se je stanje poslabšalo, je edina možnost ostala presaditev KMC. Brata žal nista bila ustrezna darovalca, zato so začeli iskati nesorodnega darovalca v registru, in na njeno veliko srečo so ga našli v enem mesecu. »Zdaj mineva že drugo leto po presaditvi in počutim se odlično. Imela sem neizmerno srečo, da sem danes še tukaj, zdrava. Za vse to je 'kriv' nesorodni darovalec, za kar sem mu neizmerno hvaležna,« je povedala.

Mileni Remic so KMC presadili pred desetimi leti. »To pomeni, da mi je že enajst let podarjenih, to pa je tudi enajst let, ko ima hči podarjeno mamo,« je ganjena povedala. Prejetje celic je doživela kot praznik: »Tekočina iz vrečke je kapljala pol ure v žilo in gledala sem, kako vame kaplja novo življenje.« Darovalec je bil iz Nemčije. »Dobila sem brata po krvi. Želela sem, da ga spoznam in da bi ga lahko nekega dne objela. Več mu ne moram dati,« je povedala Remičeva, dolgoletna aktivna članica združenja.