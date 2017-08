Raziskovali so bakterijo Escherichia coli (E. coli), ki je tipična predstavnica mikrobiote in jo zlahka izoliramo iz blata ter gojimo in proučujemo v laboratorijskem okolju. Poleg tega bakterija E. coli izkazuje veliko gensko pestrost, zato so predvidevali, da bi lahko bila eden od označevalcev za spremembe v sestavi črevesne mikrobiote. Raziskovali so tudi sestavo mikrobiote. To je še posebno pomembno, saj je neravnovesje mikroorganizmov mikrobiote povezano z imunskimi in metabolnimi obolenji in porastom bolezni razvitega sveta, tudi debelosti in sladkorne bolezni.

Raziskave v laboratoriju in analize so opravili z namenom, da bi s spremljanjem sprememb v črevesni mikrobioti lahko napovedali neravnovesje mikroorganizmov mikrobiote, tako imenovano disbiozo, kar dolgoročno vodi v zmanjšanje imunosti, metabolna obolenja in bolezni. To je še posebno pomembno pri proučevanju črevesne mikrobiote nosečnic, saj je dokazano, da hiperglikemija med nosečnostjo poveča tveganje za pojav diabetesa tipa 2 pri materi in otroku, so sporočili s Biotehniške fakultete. lo