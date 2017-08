Citat (Dnevnik, 1. 8. 2017), ki hkrati predstavlja odgovor na vprašanje, kje je lahko temelj, ki bo zagotovil poštene in poštenost volitev, velja večkrat ponoviti, da se bo »prijel« tistih, ki so bodisi (ves čas) pristojni bodisi voljni, da se zadeve na tem področju temeljito spremenijo – za 180 ločnih ali kotnih stopinj. Izsiljevanja, ki ne samo mejijo, marveč so kazniva dejanja, pa bodo temeljito raziskana in preiskana. In njihovi tvorci se ne bodo mogli nikoli več pojaviti v javnih zadevah kot odločevalci-zakonodajalci in drugi kvazifunkcionarji ter se hvaliti kot pomembni predstavniki vsega ljudstva. Žrtve kaznivih dejanj, prekrškov ipd. pa bodo lahko dobile brezplačno pravno pomoč in zadoščenje od države. Le oglasiti se bodo morale in povedati svoj primer – vsaj kolikor vedo kar koli o tem, če pa ne vedo, bodo to povedali tisti, ki to vedo.

Naj to pismo, ki se bo, če bo uredniška politika milostna, nadaljevalo v Dnevniku, v vsakem primeru pa na ministrstvu za pravosodje, zaključim z mislijo pokojne Marije Vogrič: »In vendar je vse boljše od molka. Če nihče ničesar ne pove, bodo pošasti zmagale.«

Ida Čuden Rebula, Sežana