Zdi se, da sta Donald Trump in Vladimir Putin letos naredila veliko napako, da na počitnice nista odšla na Jadran. Res je sicer, da morata izkazovati domoljubje ter počitnikovati v Sibiriji oziroma na golfišču, toda če bi res hotela biti v soju žarometov, bi se morala sprehoditi po Dubrovniku in jahto parkirati pred Biševim. Tako kot sta to storila kitajski milijarder Sam Li in katarski šejk Hamad Al Thani, ki sta tako in tako redna jadranska gosta. Jahto je pred dubrovniško obalo pokazal tudi ameriški modni oblikovalec Tommy Hilfiger, le da je bila njegova precej manjša, se je pa zato s soprogo Dee Ocleppo in sinom sprehodil po Stradunu ter za hrvaško televizijo celo povedal, da je to eno najlepših mest, kar jih je videl. Ter odjadral v Grčijo.

Jadran je zelo priljubljen tudi med športniki. Letos je po njem prvič križaril nekdanji nogometni megazvezdnik Luis Figo, ki je bil skupaj z ženo, švedsko manekenko Helen Svedin, navdušen nad lepotami Hvara, Visa in Lastova. Jadran sta si privoščila tudi nogometaš Marcelo Vieira in zvezdnik NBA Paul George, a sta oba povezana s Hrvaško: prvega je povabil soigralec Luka Modrić, drugi ima dekle Hrvatico. Prav tako je med povratniki Bono, ki je letos že drugič dopustoval na Hvaru, kamor ga menda zvabi odlična gastronomska ponudba.

Čisto svoje poglavje jadranskih dopustnikov pa so hollywoodski zvezdniki. Poleg Julie Roberts in Demi Moore je bil opažen še Idris Elba, ki je vrtel glasbo v enem od klubov v Dubrovniku. Najbolj razkošno zabavo si je privoščil Leonardo DiCaprio, ki je bil tri dni v okolici Korčule, kamor je prišel z luksuzno superjahto pakistanskega poslovneža Kismeta. Na njej je vse, kar si lahko zamislite, a je igralec za vsak primer raje najel še ves otoček, da si je lahko privoščil vrhunsko večerjo.

Britanski turisti v Dubrovniku pa so bili zares presenečeni, ko so med obiskovalci na ulici zagledali vodjo laburistov Jeremyja Corbyna; v zelenih kratkih hlačah in majici ni bil prav nič drugačen od drugih turistov. Politik je bil na kolesarskih počitnicah. Britanski mediji so se nemudoma razpisali, kako drugače je to od luksuznih počitnic britanske premierke Therese May, ki je ob Gardskem jezeru uživala v hotelu s petimi zvezdicami.