Evropska atletika na svetovnem prvenstvu v Londonu doživlja svetle trenutke na stezi. Kot tretji Evropejec, če ne štejemo naturaliziranega Danca Wilsona Kipketerja, je Francoz Pierre-Ambroise Bosse postal svetovni prvak v teku na 800 m. Podviga sta doslej uspela Nemcu Williju Wülbecku leta 1987 v Rimu in Švicarju Andreju Bucherju leta 2001 v Edmontonu. V kategorijo večjih presenečenj pa sodi naslov svetovnega prvaka Karstna Warholma. Norvežan je pri 21 letih premagal vso konkurenco in ponovil uspeh Valižana Daia Greena izpred dveh let.

Warholm je prejšnji mesec na evropskem prvenstvu do 23 let skušal doseči dvojno krono. Ko mu je uspel podvig na 400 m z ovirami, je skušal zmagati še v teku na en stadionski krog brez ovir, a doživel gladek poraz. Za pol sekunde ga je namreč ugnal slovenski rekorder Luka Janežič. Warholm je znan po hitrih startih, a v dvoboju z Janežičem mu je v Bydgoszczu v zadnjih stotih metrih zmanjkalo moči. V finalnem teku v Londonu pač ne. »Vse skupaj je neverjetno. Česa takšnega nisem pričakoval niti v sanjah. Vsak tek sem dal vse od sebe in kar zmagal,« pravi Karsten Warholm. Za seboj je pustil zvezdnike, ki jih je nekoč le občudoval.

Etiopijci napadajo Faraha Kenijska atletska reprezentanca v teku na 10.000 metrov pred začetkom SP v atletiki ni skrivala apetitov, da si želi prekiniti vladavino Moa Faraha na dolgih progah prav na njegovem domačem terenu. Kenijski tekači so bili prvi dan prvenstva sicer aktivni, a niso ogrozili zmage priljubljenega Britanca. Etiopska reprezentanca je v teku na 5000 m ubrala drugo taktiko. V napovedih ni glasna, polfinalni preizkušnji pa sta pokazali, da ima izjemno močno reprezentanco, ki lahko vsaj na papirju razmišlja o senzaciji, da bi Mou Farahu preprečila novo dvojno krono na velikih tekmovanjih. Finale bo jutri ob 21.20. Mo Farah v polfinalu ni pritiskal do konca, zato je doživel enega redkih porazov na svoji športni poti. Kvalifikacijski tek v njegovi skupini je dobil Etiopijec Yomif Kejelcha, svetovni dvoranski prvak v teku na 3000 m. Štiri stotinke za Farahom pa je zaostal Muktar Edris, nekdanji svetovni prvak do 20 let. Precej hitrejša je bila druga skupina, ki jo je dobil komaj 17-letni Etiopijec Selemon Barega, svetovni prvak do 18 let. Trofejna etiopska reprezentanca je torej v polfinalu Farahu pokazala svojo moč. »Težko je, precej sem utrujen. A motiviran in odločen, da osvojim dvojno krono. To bom tudi storil,« je prepričan Mo Farah.

SP v številkah Finalne odločitve, ženske: 400 m: 1. Francis (ZDA) 49,92, 2. Naser (Bah) 50,06, 3. Felix (ZDA) 50,08, krogla: 1. Gong (Kit) 19,94, 2. Marton (Mad) 19,49, 3. Carter (ZDA) 19,14, moški, 400 m ovire: 1. Warholm (Nor) 48,35, 2. Copello (Tur) 48,49, 3. Clement (ZDA) 48,52.