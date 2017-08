Na drugi strani je bil češki udeleženec mednarodnega tekmovanja Orli Znojmo, ki se je februarja boril za vstop v končnico.

Jeff Frazee je o poskusu podkupovanja obvestil avstrijski časnik Oberösterreihischer Nachrichten. Kot so zapisali pri časniku, so dobili elektronsko sporočilo, v katerem je 30-letni Američan pisal o tem, da je 21. februarja pred tekmo z Znojmom do njega prišel predstavnik češkega kluba in se pozanimal, koliko bi stalo, da bi češka ekipa dobila tekmo. Frazee ni pristal na takšno sodelovanje in je o tem obvestil svojega trenerja, pozneje pa so obvestili še vodstvo lige Ebel in policijo.

Kot je danes poročal Sportal, je bil o poskusu podkupovanja obveščen tudi trener zmajev Bojan Zajc. »Vse skupaj je še v preiskavi, zato o tem ne bi rad veliko govoril. Traja pa že kar dolgo,« je za Sportal dejal Zajc. Olimpija, ki ni imela več niti teoretičnih možnosti za končnico, je takrat tekmo z nasprotniki, ki so za nadaljevanje sezone nujno potrebovali zmago, izgubila z 0:7, Frazee je branil do 12. minute in izida 0:3.

Za avstrijski časnik je dogajanje pojasnil tudi direktor lige Christian Feichtinger: »V ligi smo naredili vse, kar moramo v takem primeru. Poteka preiskava, ki pa še ni dala rezultatov. Dokler ne bo dokazov, velja, da so obtoženi nedolžni. Če pa se bo izkazalo, da so obtožbe resnične, sledi prijava na tožilstvo.«

Kot je pojasnil direktor lige, v primeru, če so obtožbe resnične, ne gre le za kršenje športnih pravil tekmovanja, temveč tudi za kaznivo dejanje. Na to, da je ta primer v javnost prišel šele zdaj, pa po mnenju Feichitingerja vpliva tudi to, da policijske preiskave potekajo v Sloveniji in na Češkem, liga s sedežem v Avstriji pa ima omejen dostop do informacij.

Liga Ebel je po končani sezoni 2016/17 sicer uradno zamrznila status HDD Olimpije in je ni uvrstila med moštva za sezono 2017/18. V najmočnejšem regionalnem tekmovanju tako v prihajajoči sezoni ne bo nobenega slovenskega predstavnika, dva, Sij Acroni Jesenice in HK Olimpija, pa bosta igrala v razred nižji alpski ligi.