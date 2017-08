Ljubljanski župan je v teh ovadbah osumljen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, napeljevanja k zlorabi položaja, pranja denarja in zatajitve finančne obveznosti oziroma utaje davkov.

Iz ovadb je po navedbah portala razvidno, da ugotovitve policije temeljijo na izpovedih prič, zaseženi dokumentaciji, kot so pogodbe in dopisovanje po elektronski pošti, v enem primeru pa tudi na prisluškovanju Jankovićevi telefonski komunikaciji.

Osumljen, da je pomagal preslepiti banke

Janković je trenutno v sedmih postopkih pred pravosodnimi organi, v zadevi Niš pa je bil pravnomočno oproščen.

Portal danes med drugim povzema vsebino kazenske ovadbe v zadevi Stožice, v kateri se Jankovića in soovadene sumi, da naj bi projektnemu podjetju Grep pri financiranju gradnje športnega parka Stožice z navidezno pogodbo pomagali pri preslepitvi bank in EU.

Kot piše portal, kazenska ovadba Jankoviću, predstavnikom Energetike Ljubljana, Grepa in družb Baza Dante, KLM naložbe in Electa očita kazniva dejanja zlorabe položaja, pomoči pri zlorabi položaja, napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja.

Portal povzema vsebino še ene ovadbe v povezavi s Stožicami. Gre za kazensko ovadbo zoper šest fizičnih in štiri pravne osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja v zvezi s kupoprodajno pogodbo in aneksom za nakup prostorov centralne hladilne strojnice v športnem parku Stožice, ki je bila vložena na začetku leta 2013.

Javno podjetje Energetika Ljubljana naj bi po navedbah nacionalnega preiskovalnega urada, ki jih povzema portal, od Grepa po nepotrebnem odkupilo prostore za hladilnico v športnem parku Stožice in s tem Grepu neupravičeno nakazalo tri milijone evrov, ki jih je potreboval za dokončanje nekaterih del v Stožicah. Ta posel naj bi bil sklenjen po Jankovićevem posredovanju.

Grep naj bi v zameno za to posredovanje po mnenju policije podjetjem v lasti Jankovićevih sinov nakazal 500.000 evrov, okoli 100.000 evrov pa naj bi končalo na osebnem računu ljubljanskega župana.