»AGRANA-STUDEN Skupina še naprej širi svoje poslovanje, z nakupom centra v Ormožu pa je naše distribucijsko podjetje AGRAGOLD Ljubljana dobilo podporo v obliki pakirnega centra ter odličnih silosnih in skladiščnih kapacitet. Prav tako je poslovna Skupina okrepila svoj vodilni regionalni položaj na trgu, ki ga nova pridobitev lokacije v Ormožu zaokrožuje v geografskem in tržnem smislu,« je povedal predsednik uprave STUDEN Holdinga, g. Ilija Studen.

STUDEN Holding ima v lasti mednarodni portfelj kmetijskih dejavnosti, ki zajema predelavo, trgovino in distribucijo proizvodov, kot so sladkor, jedilno olje, oljarice in žitarice. V okviru Holdinga, ki se ukvarja s trgovino, predelavo in distribucijo sladkorja in sladil, je AGRANA-STUDEN Skupina sestavljena iz »joint venture« podjetij, ki sta jih ustanovila AGRANA Skupina in STUDEN Holding. V Bosni in Hercegovini, natančneje v Brčkem, v okviru STUDEN Holdinga deluje tovarna jedilnega olja BIMAL in STUDEN-AGRANA Rafinerija sladkorja.

STUDEN Holding že več kot 23 let posluje v Sloveniji in preko lastne distribucijske mreže AGRAGOLD ter istoimenske družbe s sedežem v Ljubljani svojim industrijskim kupcem, kot tudi končnim potrošnikom, zagotavlja sladkor in jedilno olje najvišje kakovosti.