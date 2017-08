V sredo so policisti na Čopovi ulici v Ljubljani opazili moškega in dve ženski, ki so pod pretvezo gluhosti zbirali denarne prispevke. Kot so ugotovili policisti, gre za polnoletne državljane Romunije, ki so bili v času od 4. avgusta že večkrat obravnavani zaradi vsiljivega pobiranja prostovoljnih prispevkov.

V zadnjih dneh je policija na ljubljanskih ulicah obravnavala številne primere vsiljivega beračenja in pobiranja denarja pod pretvezo zbiranja prostovoljnih prispevkov. Vsem tujcem so zasegli denar in jih privedli na takojšnji postopek na sodišče. Štirim je sodišče izreklo opomin in izgon iz države za dve leti, enemu pa globo v višini 104 evrov in izgon iz države za tri leta.

Največ je državljanov Romunije, Hrvaške in Slovaške Po podatkih Policijske uprave Ljubljana so ljubljanski policisti letos do začetka avgusta obravnavali 106 primerov vsiljivega beračenja, največ kršiteljev je bilo tujcev, in sicer Hrvatov, Romunov in Slovakov. Zaradi zbiranja prostovoljnih prispevkov brez dovoljenja pa so v tem obdobju obravnavali 53 oseb, med njimi je bilo prav tako največ tujcev, in sicer iz Romunije in Hrvaške. Sodišča so sicer zaradi tovrstnih prekrškov po predlogih ljubljanskih policistov sicer v prvih sedmih mesecih letošnjega leta odredila izgon iz države 19 tujcem, so navedli na PU Ljubljana.