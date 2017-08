Lani jeseni so ameriški diplomati in njihovi zakonci v svojih rezidencah v Havani nepojasnjeno izgubili sluh. Po ugotovitvah ameriških oblasti so bili diplomati v rezidencah, kjer so bivali, izpostavljeni zvoku, ki je poškodoval njihov sluh. Zvoka iz naprave niso mogli slišati, ker naj bi bil ta na frekvenci, ki je človeški sluh ne zaznava. Preiskava o izgubi sluha vsaj petih ameriških diplomatov doslej še ni dala natančnih pojasnil o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je v sredo potrdila, da so ZDA 23. maja izgnale iz ZDA dva kubanska diplomata kot recipročni ukrep za ameriške diplomate, ki so morali predčasno prekiniti svoje mandate v Havani in se vrniti na zdravljenje sluha v domovino.

O nenavadnem dogajanju za zdaj ni znanega veliko. Oblasti so pojasnile, da so diplomati prispeli na Kubo lani poleti in so bili nastanjeni v rezidencah, ki so v lasti kubanske vlade. Jeseni so diplomati in njihove soproge začeli poročati o težavah s sluhom. Otroci, ki so bili skupaj s starši nastanjeni v rezidencah, niso utrpeli poškodb sluha. Kot poroča britanski Guardian, je izguba sluha petih diplomatov najverjetneje trajna. Za zdaj ni znano, ali je šlo za naprave, katerih prvotni namen je bilo poškodovati sluh ameriških diplomatov. Lahko bi šlo tudi za naprave, ki so bile namenjene čemu drugemu, zvok, ki uničuje človeški sluh, pa je zgolj stranski pojav, še piše Guardian. Kuba vpletenost v incident zanika.

Kuba nadzira ameriške diplomate na Kubi tako kot ZDA nadzirajo kubanske diplomate v Washingtonu, pri čemer je znano, da se na obeh straneh ukvarjajo z malenkostnimi igricami in povračilnimi ukrepi, vendar pa je to doslej prvi primer uničevanja sluha.

Preiskava o bizarnem dogajanju naj bi zajela tudi tretje države, ker ni povsem gotovo, da so se s sluhom Američanov igrali Kubanci. Tretje države bi namreč to lahko počele brez zavedanja kubanskih oblasti. Prvi sum pada na Rusijo.