Llull je po Pau Ribasu drugi španski reprezentant, ki se je poškodoval med pripravami za evropsko prvenstvo. Huda poškodba je Špance, ki bodo v predtekmovalni skupini C igrali proti Hrvatom, Čehom, Črnogorcem in Madžarom, očitno zmedla. Proti Belgijcem so namreč pokazali slabo predstavo in na domačem igrišču izgubil z 71:89.