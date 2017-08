Sodniki porotniki redko opozorijo nase, ko to storijo, pa močno odmeva. Gre namreč za običajne državljane, ki s svojo udeležbo skrbijo za večjo transparentnost in javnost oziroma ljudskost sojenj. Zato je pred kratkim razburil odstop dveh porotnic med sojenjem koprskemu županu Borisu Popoviču v dveh različnih zadevah.

»Pritiski obtoženega in nedostojno vedenje. Niti v sanjah si nisem mogla predstavljati, da se nekdo lahko tako znaša nad teboj in kriči za teboj: 'Da vas ni sram, da tam sedite!' Sodišče me ni zaščitilo, preprosto se je vse sprevrglo v stres,« je za Radio Koper dejala ena izmed porotnic Petra Majcen. Druga odstopa ni želela komentirati, najbrž pa je bil vzrok podoben. Obramba ji je namreč očitala politično obremenjenost, Popovič pa tudi v javnih nastopih ni skoparil s pripombami. »Rdeča kot ferrari,« je bila ena izmed županovih prispodob na račun porote in omenjene porotnice. Zdaj koprsko sodišče išče nadomestne porotnike, vendar je že jasno, da bosta obe zadevi jeseni zastarali.