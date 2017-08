Borislav Kostić, rojen v Vršcu leta 1887, je kot sin trgovca doštudiral orientalsko trgovino v Budimpešti. Tam je prišel v stik z mojstri in kmalu ga je šah prevzel. Leta 1911 je v dvoboju ugnal zvezdnika Marshalla. Takoj je dobil vabilo na veliki Rothschildov turnir v Karlovih Varih, kjer pa mu ni šlo. Leta 1913 je začel svetovno turnejo: igral je simultanke in dvoboje z domačimi mojstri po Južni Ameriki. Pol leta je preživel na argentinski vojaški ladji kot prevajalec. Ladja je prekrižarila Tihi ocean, na njej pa je Bora dobil poziv Avstro-Ogrske, naj se vrne in prijavi v vojsko. Ker se ni hotel bojevati proti svojemu narodu, je raje odpotoval v New York.

Ker je bila v Evropi vojna, je v ZDA ostal vse do leta 1919. Bil je šahovski učitelj Enrica Carusa, odigral neštete simultanke in bil boljši od vseh ameriških mojstrov. V Havani je odigral donosen dvoboj s Capablanco in – izgubil vseh pet partij. Po prihodu v Evropo je dokazal, da spada v prvo svetovno deseterico. Omenimo le oba uspeha v Hastingsu: drugo mesto za Capablanco in zmaga z vsemi možnimi točkami! A želel je igrati na vseh celinah; leta 1924 se je odpravil v Avstralijo in Novo Zelandijo, nadaljeval v južni in srednji Afriki, odigral partijo na ekvatorju in skočil še v Indijo. Vsepovsod je blestel v igri na slepo, obredel pa je velik del Azije od Indonezije do Filipinov. Po obisku Kitajske in Rusije se je po dobrih dveh letih vrnil domov.

Leta 1935 je bil skupaj s Pircem prvi prvak Jugoslavije. Zadnjo odmevno zmago je dosegel na močnem ljubljanskem turnirju leta 1938. Po vojni, ki mu je vzela imetje, se je izkazal kot sekundant zlate olimpijske ekipe Jugoslavije v Dubrovniku leta 1950. Umrl je leta 1963.

Kostić naj bi bil podlaga za lik Mirka Ćentovića (csont madžarsko pomeni kost) v slavni Noveli o šahu. Stefan Zweig je menda na nekem potovanju izgubljal partijo za partijo z Boro, ki se je manj kot pohvalno izrazil o pisateljevi igri. Za kazen je nastal Mirko, nasprotje svetovljana in poliglota Kostića…