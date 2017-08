Moj prvi krst na Župnija Polica. Naj zraste v veselo in ponosno dekle in kristjanko... A post shared by Jože Plut (@jozeplut) on Aug 5, 2017 at 6:32am PDT

Nekdanji vojaški vikar Jože Plut je po novem duhovnik župnije Polica pri Grosuplju, karierni mejnik pa je naznanil tudi na družabnih omrežjih. Na instagramu je na primer objavil fotografijo z nedeljskega krsta, ki je potekal v neobičajno morskem vzdušju - dojenčka je namreč s krstno vodo oblil kar s pomočjo školjčne lupine kapesante, Deklica, ki ji Plut želi, da bi zrasla v "veselo in ponosno dekle in kristjanko", ni videti navdušena nad dogajanjem, a morda z oceno pretiravamo, saj so dojenčki znani po muhastem vedenju.Nepovezani poslanec s Ptuja Andrej Čuš, ki ima na kratkem opisu svojega profila zapisano »Pokončno ali pa s polnini hlačami, važen je efekt.”, se ne more pritoževati nad letšnjim poletjem, vsaj, če ga sodimo po objavah na instagramu. Dekle mu redno kuha kosilo, včasih kosi travo, praznoval pa je tudi 27. rojstni dan. Pri tem so ga razveselili s čokoladno torto, balonom, steklenico penine in fotografijo govora v parlamentu.Nekdanji obrambni minister in poslanec Roman Jakič, ki je prejšnji mesec praznoval abrahama, je na vseh fotografijah svojega instagram profila videti izjemno dobro razpoložen. Do ušes je nasmejan, ko se naokoli vozi s svojim motorjem znamke BMW, ko se druži s svojimi otroki in celo, ko se udeležuje kakšnih uradnih sprejemov. Nazadnje je veselje zabeležil na Dugem otoku, kjer si je za kosilo ujel nekakšno morsko jeguljo.Živali, ki jih je neprijetno srečati v vodi, drugič. Še ena, ki se je to poletje odpovedala nadležnim fotografijam z napihljivimi ptiči, je manekenka in soproga poslanca Matjaža Nemca Iryna Osypenko Nemec, ki ima na instagramu skoraj 28 tisoč sledilcev (mož samo 1600). Iryna se je v morju povzpela blazino v obliki krokodila naravnega videza in dodala, da so "flamingoti za ...., krokodil je prava stvar".Odkar Tanja Žagar ne skriva več nosečnosti, se je pevka bolj sprostila tudi na družabnih omrežjih. Še najbolj s tem posnetkom v kopalkah, ki si je prislužil skoraj 1500 všečkov in pod katerim je zapisala, da je prijatelji odslej ne kličejo več "žagi" ampak "žogi". Sledilci so ji v komentarjih še enkrat čestitali, preizkušali srečo z vprašanji o očetovstvu, nekateri pa presojali, katerega spola bo otrok sodeč po obliki nosečniškega trebuha - ena od strokovnjakinj za anatomijo je prepričana, da bo dobila hčerko.Vsi, ki se želijo na družabnih omrežjih pošaliti na račun neznosne poletne vročine, imajo na spletu bogato izbiro šaljivih pogruntavščin. Lahko na primer objavijo psa z dolgimi ušesi, ki se hladi z ventilatorjem, strip koruze s sončnimi očali, ki se na plaži spremeni v kokice ali celo fotomontažo surikate, ki vročino gasi s pivom. Manj primerno je, če se, kot fantje iz narodno zabavne zasedbe Poskočni muzikanti, zatečemo k fotografiji plesa afriških dečkov, ki naj bi se smejali naši nezmožnosti prenašanja vročine (ker je v Afriki vroče ves čas). Fotografija na spletu sicer redno nastopa kot spremljava priložnostno rasističnih anonimnih vicev, a morda bi se ji v prihodnje lahko izognili vsaj na uradnih profilih glasbenikov, ki redno nastopajo na nacionalni televiziji.