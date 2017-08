Da se po čudovitih istrskih vasicah nad dolino Dragonje zadnje dni potika požigalec, niso več prepričani le številni domačini, o tem na glas govorijo koprski poklicni gasilci, na delu pa so očitno tudi policisti. Nazadnje je v noči na včeraj pogorela baraka v naselju Sveti Peter.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer poročala o požaru v hlevu, ki se je razširil na stanovanjsko hišo, a je vodja operative koprskih poklicnih gasilcev Sandi Jugovac dejal, da tako hudo sicer ni bilo, da je do tal pogorela baraka, polna sena in razne krame. A šlo je že za četrto tako barako v zadnjih petih dneh. Vse so zagorele ponoči, med enajsto uro zvečer in eno uro zjutraj. Vse v okolici Svetega Petra. Prejšnji teden pa so se koprski gasilci ob pomoči lokalnih prostovoljcev na istem območju od Padne do Krkavč ubadali s požari v naravi. »Tudi včeraj smo na pogorišču našli dve sveči, zdaj smo tu že vsi prepričani, da ne gre za naključne požare, pač pa za požige. Verjetno je storilec isti, a s tem se zdaj ubada policija, ki je bila včeraj tukaj tudi s psi sledniki. Žal se nam ponavlja zgodba od lani, ko se nam je dogajalo nekaj podobnega,« je dejal Jugovac.