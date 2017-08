Ko je Neymar po rekordnem prestopu prišel v Pariz, na zelenico svojega novega delodajalca ni stopil sam, temveč v spremstvu svoje družine. Nogometaš, za katerega so bogati Katarci plačali rekordno odškodnino, se namreč zanaša le nanjo.

Na prvem mestu je seveda oče Neymar starejši, za katerega tabloidi trdijo, da ima zelo rad denar. Ne nazadnje bo zdaj Barcelono spravil na sodišče, saj trdi, da mu dolguje 25 milijonov evrov, kolikor naj bi jih moral dobiti kot sinov agent ob njegovem zadnjem podaljšanju pogodbe za katalonski klub. Neymar starejši, ki je bil tudi sam nogometaš, veljal pa je za brezkompromisnega napadalca, je zdaj tisti, ki odloča o sinovi karieri. Tako ni znano, koliko bodo Katarci plačali na njegov račun, še posebno, ker je sina prepričal, da postane tudi uradni ambasador svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Znano pa je, da če kdo želi Neymarja mlajšega, mora osrečiti tudi njegovega očeta. Ta je sina vedno držal bolj na kratko. Ko je za osemnajsti rojstni dan želel avto, mu je oče dejal, da ga bo dobil, če bo najboljši strelec južnoameriškega prvenstva do 20 let. Ko je sin to res dosegel, mu je oče kupil porscheja.

Kot sinov agent se je prvič pojavil pri njegovih trinajstih letih, ko se je za Neymarja zanimal Real Madrid in so vsej družini ponujali sanjsko bivanje v španski prestolnici. A oče se ni strinjal s tem in je raje pri tedanjem sinovem klubu Santosu izposloval, da je sinova plača s 150 dolarjev na mesec skočila na 6000 dolarjev, sam pa je dobil še bonus 325.000 dolarjev zato, ker je sina prepričal, da ostane v Braziliji. Prav on je tisti, ki ima največ masla na glavi, kar zadeva nerazjasnjena plačila davkov ob sinovem prestopu v Barcelono leta 2013. In on je tisti, ki vedno zahteva, da mora biti sinova plača vsaj evro višja kot plača Messija in Ronalda. Je pa tudi tisti, ki sina ščiti pred javnostjo. Najbolj znan zaščitniški incident je bil lani, ko je pred stavbo, kjer je sin praznoval rojstni dan, razbil televizijske kamere.

Poleg očeta je pomembna oseba v Neymarjevem življenju tudi njegova mama Nadine Santos. Tudi ona je prišla v Pariz. Skupaj z možem je tudi vodilna v družinskem podjetju N&N company, ki vodi vse sinove posle. Že večkrat so jo osumili pridobivanja nezakonitih plačil na sinov račun. Neymar je zelo navezan na mamo in sta stalno v stiku po telefonu.