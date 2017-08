»V času, ko Kamnik išče novo pot med turizmom, športom in kulturo, Kamfest ostaja stalnica. Po njem si obiskovalci naravnajo počitniške koledarje, gostinci si naberejo zaloge za dolgo zimo, za trenutek se nehajo prepiri, zavist se umakne pričakovanju, iluzija, da živimo v mestu sodobnih vrednot, pa za devet dni dobi novo potrditev,« pred začetkom 14. tradicionalnega kamniškega poletnega festivala Kamfest razmišlja vodja programske ekipe Goran Završnik, ki s festivalom živi in diha od njegovega začetka.

Eden največjih slovenskih poletnih festivalov, ki bo starodavno mesto pod vršaci Kamniških planin od jutri znova polnil z izbranimi ritmi glasbe, otroškimi predstavami, s kinom na prostem, s plesom in zabavo za vse generacije, bo s skoraj stotimi izbranimi prireditvami Kamničane in obiskovalce razvajal in razveseljeval do 19. avgusta. Za devet festivalskih dni, ki močno presegajo občinske meje, so poskrbeli producenti Kamfesta, Kulturno društvo Priden možic skupaj s soproducenti in prijatelji.

Obiskovalce pa bodo popeljali tudi na pot kamniške industrijske dediščine, malo s kolesom, malo peš, večje skupine pa kar z avtobusom. Pot bo vodila od Medobčinskega muzeja do stare elektrarne v Titanu, mimo Svilanita in Utokove luknje do smodnišnice.

Kar trije odri na kupu

Tretje prizorišče v objemu Kamniške Bistrice in mogočnih krošenj Keršmančevega parka, ki je v zadnjih petih letih postalo bolj prepoznavno prav zaradi Kamfesta, bo letos gostilo kar tri odre. Mali oder z otroškimi predstavami in ustvarjalnimi delavnicami je bil tu že prejšnja leta. Tudi letos se bo na njem plesalo, pelo in uživalo v igranih in lutkovnih predstavah gledališča Fru Fru, Unikat, PK Šinšin in cirkusa Čupakabra.

Glavni oder se bo v park preselil z malograjskega hriba zgolj za letos. Na njem bo potekal izbran in pester mednarodni zabavni program – od Hama do tradicionalno postrockovske skupine Jambinai iz Južne Koreje in visoko vokalno estetskih Silence, ki bosta na dveh koncertnih klavirjih poskrbela za konec sveta. Festivalski dan pa se bo v Keršmančevem parku končeval na večernem odru z uporniškim programom, večinoma domačih ansamblov, kot so Container Dox, Haiku Garden, Malamor in lokalnih Fool Nation.

Kamfest bo zajadral tudi do gradu Zaprice, kjer bodo arheološke delavnice pod naslovom Veščine iz pradavnine in javno vodstvo po razstavi Na planincah luštno biti… Del festivala, sejem, ki nastaja v sodelovanju Diversity – express yourself in KUD Kufr pa tokrat ne bo na Glavnem trgu in na začetku Samčevega predora, ampak na peščeni poti »Keršmanca«. Stojnice bodo nekakšen vhod v festivalski park in bodo polne unikatnih izdelkov.