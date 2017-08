Ker je moda, da se na televizijo vračajo priljubljene serije izpred 20 let in več, ni nenavadno, da se je za obuditev ene najbolj priljubljenih situacijskih komedij odločila tudi televizija ABC. Oktobra se bo pred občinstvom v studiu v živo začelo snemanje komedije Roseanne, ki je na male zaslone prvič prišla pred 30 leti, končala pa pred 20. Na televiziji bo na ogled prihodnje leto in bo imela osem epizod, z njo pa se bodo vrnili vsi člani družine Barr. To velja tudi za očka Dana Connorja, ki ga je igral John Goodman, čeprav je Dan v zadnji sezoni povsem nedvoumno umrl.

V finalu je namreč Dan doživel usodni srčni napad, čemur je bila poleg tega, da je družina Connor zadela na loteriji, posvečena vsa zadnja sezona, v njej pa se je razkrilo tudi, da je ena od hčera, Jackie, ki jo je igrala Laurie Metcalf, lezbijka. Kako bodo scenaristi napisali vrnitev Dana oziroma Goodmana, na televiziji še niso pojasnili. Popolnoma mogoče je, da bodo njegovo smrt izpred 20 let ignorirali, možno pa je tudi, vsaj tako je namignila glavna zvezda serije Roseanne Barr, ki igra mamo Roseanne, da se bodo sklicevali na to, da je Dan hlinil lastno smrt.

Ne bodo se izognili politiki novega predsednika

Z Roseanne Barr in Johnom Goodmanom prihajajo nazaj vsi člani igralske zasedbe, ker bodo vsi 20 let starejši, pa se jim bo pridružila nova generacija otrok. V seriji bodo tako zastopane tri generacije, Roseanne in Dan, njuni otroci in njihovi otroci, nagovarjali pa naj bi vso ameriško populacijo, tudi tiste, ki so volili Donalda Trumpa. Kot namreč menijo pri ABC, ki meri na najširše možno občinstvo, so rezultati volitev razkrili, da se določen del Američanov počuti neslišane, serija pa bo namenjena vsem, tudi njim.

Trumpu in njegovi politiki se ne bodo izognili, ga pa ne bodo omenjali po imenu. Kot je za medije povedala predsednica ABC Entertainmenta Channing Dungey, bo serija podobna seriji izpred 30 let – »odločna, iskrena, včasih nespoštljiva in zelo zelo zabavna«. »Ne bomo govorili specifično o svetu, v katerem živimo, bomo pa govorili o temah, kot je ta, kako težko je za ljudi dobiti zdravstveno zavarovanje,« je pojasnila šefinja pri ABC. »Ne vem, ali bo Roseanne Trumpa omenjala po imenu, bo pa govorila zelo iskreno. Roseanne je uveljavljena serija. Gre za uveljavljeno družino z uveljavljenim likom. Pred 30 leti je Roseanne zelo odkrito govorila o svojem življenju in svojih izzivih, zdaj pa je popoln trenutek za to, da ta glas dobimo nazaj, da bo govoril o današnji realnosti.«