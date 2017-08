Na večini vipavskih in briških kmetij bodo zgodnje sorte in grozdje za penine začeli pobirati čez dobrih 14 dni. Povsod se obeta količinsko in kakovostno dobra letina. Izjema so le območja v Brdih, ki jih je preteklo nedeljo prizadela močna toča.

Najhuje je bilo v osrednjem delu Goriških brd. »Toča je klestila v pasu od Medane, Plešivega in Ceglega do Zalega Brega in Biljane. Povsod ni bila enakomerna, ampak je nekatere predele preskakovala,« je povedal Goran Jakin iz Vinske kleti Goriška brda. »Grozdje je bilo v fazi hitrega zorenja in obetal se je zgoden letnik. Imeli smo razmeroma veliko padavin, tako da s sušo nismo imeli težav. Spomladi je nekatere vinograde prizadela zmrzal, sicer pa naravnih sovražnikov nismo imeli. Rast je nekoliko ustavila le huda vročina pretekli teden.«

Sirkovi že trgajo grozdje za penine Trgatev so prvi začeli na domačiji Bjana v Biljani. Kot nam je povedal Miran Sirk, so začeli trgati modri pinot za penine. »Malo smo pohiteli zaradi toče v nedeljo. Potem bomo trgali chardonnay in čez 14 dni rebulo. Obeta se kakovostna letina. Trgatev bomo končali sredi oktobra, ko bomo pobirali cabernet sauvignon in merlot,« je poln pričakovanj Sirk. V briški kleti bodo grozdje začeli sprejemati proti koncu avgusta. Razpored bodo pripravili glede na dozorevanje grozdja. Po besedah Gorana Jakina so letos nastavili visoke cene, ki so konkurenčne z drugimi kletmi. Tudi v primerjavi z italijansko stranjo. Zato računajo, da bo 400 članov zadruge večino najboljšega grozdja pripeljalo v klet na Dobrovo. Manj sreče je imel letos Zlatko Mavrič z domačije Belica. Tik pred trgatvijo mu je nedeljska toča pobrala kar okoli 80 odstotkov pridelka.

Belici toča pobrala večino pridelka »Upam da bomo nekaj le potrgali in bomo imeli vino vsaj za domače potrebe in za naše goste na turistični kmetiji. Nekaj nam bo povrnila zavarovalnica. Podobno točo smo nazadnje doživeli leta 1985. Pred devetimi leti pa je klestila vse naokoli, mi pa smo takrat imeli srečo,« je pripovedoval Zlatko Mavrič. Toča tokrat ni prizanesla niti Ščurkovim s Plešivega. Po prvih ocenah je nekje že pobrala ves letošnji pridelek, drugje pa je uničenega do 80 odstotkov pridelka. »V povprečju je pobralo vsaj 40 odstotkov letošnjega pridelka. Vinograde imamo tako na naši kot na italijanski strani. Klestilo je prav na obmejnem območju. Pridelek imamo zavarovan. Včasih smo tu imeli sistem zaščite pred točo, ki pa se je izkazal za neučinkovitega. Sicer pa je kazalo, da bomo imeli izjemen letnik. Tokrat smo bili nemočni proti naravi,« je razmišljal Stojan Ščurek. Več sreče so imeli s točo v Vipavski dolini. Zato pa jih je v nižinskih predelih pestila suša, spomladi pa tudi pozeba.

Vinogradi v ekstremnih legah Zmago Petrič s Planine pri Ajdovščini, ki vino prodaja pod blagovno znamko Guerila, pa pravi, da pri njih suša ni tako velik problem. »Vinograde imamo v ekstremnih legah, postavljene v smeri jug–zahod. Naši predniki so dobro vedeli, kje so dobre lege. In tudi sam sem pri novih vinogradih upošteval njihovo mnenje. Imamo biodinamično pridelavo, zato vinogradov ne gnojimo. Trte rodijo leto pozneje kot pri običajni pridelavi in imajo globlje korenine, zato so tudi bolj odporne in ne čutijo toliko suše,« razlaga Zmago Petrič, sicer tudi ajdovski podjetnik. »Nedeljski dež, padlo je okoli 24 litrov na kvadratni meter, vmes pa je bilo nekaj zrn toče, je prišel ob pravem času. Nekje okoli 25. avgusta bomo potrgali prvo grozdje za penine. Sicer pa trgamo samo zgodaj dopoldne. Vse trgače najamemo,« je povedal Zmago Petrič, ki 50 odstotkov vina proda na tujih trgih. Suša je prizadela tudi vinograde Dušana Benčine iz Lož v zgornji Vipavski dolini. »Najhuje je bilo prav zdaj, ko smo tik pred trgatvijo. Upam da nas ne bo obiskala še toča. Težko že čakamo na novo letino, saj smo klet izpraznili,« je zadovoljen Dušan Benčina, ki je na zadnjem ocenjevanju v Gornji Radgoni za 15 poslanih vzorcev dobil 15 kolajn, od tega pet zlatih. »Rezultati kažejo, da smo na pravi poti. Če nam je ne bo zagodla narava, si lahko obetamo enega boljših letnikov. Največ stavimo na merlot, modri pinot in seveda sauvignon. Trgatev bo trajala več kot mesec dni.«