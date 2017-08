V Veliki Britaniji se strah pred brexitom kaže tudi tako, da se je število računov, ki omogočajo varčevanje tujih valut, pri britanski banki HSBC v juniju povečalo za 23 odstotkov. Večina strank se odloča za nakup ameriških dolarjev in evrov. Prav tako so v obdobju ameriških predsedniških volitev opazili povečanje števila novih računov, ki so jih odpirali Američani. V času politične negotovosti se ljudje začnejo spraševati, kako lahko ohranijo svoje premoženje oziroma zmanjšajo tveganje glede na nastalo situacijo.

V torek je ameriški indeks Dow Jones izgubil 33 indeksnih točk (-0,15 odstotka) in končal pri 22.085 indeksnih točkah. Vrednost sta izgubila tudi S&P 500 in Nasdaq, ki sta trgovalni dan končala pri 2.475 (-0,24 odstotka) in 6.370 (-0,21 odstotka) indeksnih točkah. Nemški indeks Dax se sredi tedna giblje v bližini 12.140 indeksnih točk oziroma približno 150 indeksnih točk pod torkovo zaključno vrednostjo (-1,25 odstotka). Indeks Ljubljanske borze se sredi tedna giblje okoli 806 indeksnih točk, kar je približno 6 točk nižje kot v torek. Padec gre pripisati predvsem močnejšemu popravku vrednosti delnic Petrola, pri katerih je 9. avgust 2017 prvi dan brez pravice do dividende. Petrol bo v petek izplačal dividendo v višini 14 evrov bruto na delnico.