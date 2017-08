»Nemalokrat se zgodi, da so čakalne dobe od avtoceste do Bleda daljše od pol ure. Zato zlasti na dnevne, slovenske obiskovalce apeliramo, da se morda v teh poletnih mesecih izognejo Bledu in si ga za svoj izletniški cilj izberejo jeseni, pozimi ali spomladi, ko ni takšne gneče. So pa seveda vedno dobrodošli,« je za nacionalno tiskovno agencijo povedal začasni direktor Turizma Bled Matjaž Berčon.

Pustimo ob strani dejstvo, da bo po tej izjavi Berčon res samo začasni in najbrž zgolj »kratkočasni« direktor blejskega turizma. Raje ga pohvalimo. Človek je zgolj izrazil tisto, kar imajo na koncu jezika mnogi drugi turistični delavci pri nas, v Evropi in svetu, na Gorenjskem pa sploh: dragi turisti, ni treba hoditi k nam, lahko nam denar kar nakažete in ostanete doma.

N. N.