To pravilo bi moralo še kako veljati v EU, če njeni prebivalci želijo, da bo uspešna. Samo poglejmo, kako so se lotili na primer Poljske, ker želi delati proti normam EU.

Ali bo naša vlada dosledno ukrepala proti Hrvaški, ker ta noče spoštovati sklepov arbitraže, ki so bili sprejeti v skladu s predpisi EU, pa bomo šele videli. Za sedaj kaže, da bi naša soseda iz EU prevzela le dobre stvari, ki jih bi rada imela zaradi članstva, na obveze pa se požvižga.

Nedavno sem na več mestih prebral, da bo Hrvaška dobila več kot 100 milijonov nepovratnih sredstev iz EU za plinske naprave na otoku Krku, dobila pa naj bi še več drugih sredstev iz EU, evropskih predpisov pa noče spoštovati. Zanima me, ali bodo imeli naši vladniki toliko hrabrosti, da bodo od EU zahtevali ustavitev kakršnih koli izplačil iz sredstev EU, dokler ne bo Hrvaška v celoti izpolnila sklepov iz arbitraže. Vsako drugačno dejanje bo še enkrat pokazalo, da smo ponižni hlapci in da bo res morda najbolje, da Aljažev stolp preimenujemo v najvišje ležečo hrvaško kulo.

Zanima me tudi, ali bom kdaj dobil odgovor na pred časom poslano vprašanje, kako naše vodstvo skrbi za terjatve naših bank najmanj do višine milijarde evrov do podjetij na Hrvaškem; denarja nam manjka za šolstvo in zdravstvo, pridno pa plačujemo denar hrvaškim varčevalcem, ki jim hrvaška sodišča pomagajo, da jim teh dolgov ne bo treba vrniti. Pa brez zamere.

Anton Potočnik, Dobrova