Pasulj iz Lepene, 2.

Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez se je odzval na moj prispevek pod zgornjim naslovom, češ da »kardinal Rode ni stopical kot predstavnik države…«. Tudi če ni »stopical«, je bil zraven, kar ne spremeni vsebine mojega zapisa. Žalostno je, da tiskovni predstavnik ni komentiral ostalega mojega pisanja. Osebno to razumem, da sem s svojim pisanjem »zadel«, in njegov molk to potrjuje. Tako kot se je oglasil in zapisal, je izpadlo, da je tiskovni predstavnik kardinala Rodeta in ne Slovenske vojske.