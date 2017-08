Sicer ne vem dobro, zakaj, ampak če to trdi BMZ, bo že držalo. Ni njegova teorija zarote. Še dobro, da obstajata facebook in pozareport.si, da lahko napiše ali pove resnico. Ne tako kot vi, ki objavljate »fake news«. Sram vas bodi. Vsaj minister Klemenčič ve, kaj je spoštljivost in hvaležnost.

Razmišljam o vas, BMZ. Ne vem, ali prav, ker sem ženska. Zakaj tako delujete? Aha, seveda… travme. Tako kot tista »največja morilka«. Psihoterapevti in njihovi pacienti oziroma klienti sicer potrebujejo mesece in mesece, da se dokopljejo do podzavestnih oziroma zunajzavestnih vsebin, ki so vzrok za določeno čustvovanje in reagiranje. Kaj potem. BMZ vse to spozna v hipu in od daleč. On ni neki Zupančič s Ptuja, oprostite, iz Ljubljane.

Ženske, sprijaznimo se že enkrat, saj nismo več v 20. stoletju, da nimamo pravice do svojega telesa. V prvi vrsti (do našega) jo imajo moški. Čeprav je okoli 90 odstotkov splavov (spontanih ali/in umetnih) v prvem tromesečju, BMZ uporabi najbolj krut prikaz, prikaz za stadije nosečnosti, kjer se odločajo za splav zdravniške komisije zaradi zdravstvenih razlogov: »Zarodek v njenem trebuhu najprej ubijejo in ga potem razkosajo ter mu na koncu zdrobijo lobanjo, da lahko dele otroka potegnejo skozi maternični vrat…« Hudo! Vem, ampak on želi nam samo dobro. Rad bi nas obvaroval, da ne bi postale morilke. Potem še svojega rutinskega dela ne bi mogle opravljati.

Pa Judje? Verjamem, da nima nič proti njim. Imel je celo samo enega prijatelja, in ta je bil Jud. Ubogi. BMZ namreč. Upam, da ima zdaj kaj več prijateljev.

In kaj se nekateri zgražate nad njegovo ugotovitvijo, da v vsej zgodovini človeške rase ni bilo res ene resnično velike znanstvenice, pisateljice, komponistke, slikarke, kiparke izumiteljice? Človek se bliža sedemdesetim in spomin je tedaj lahko že…

Naj končam. Kljub vsemu me tolažijo besede ljubljenega vodje Janeza Janše, ki je »čivknil«, da bo BMZ vseeno kandidiral za predsednika države. Škoda bi bilo spregledati takega kandidata:

– zna se približati ljudem z nedostojno komunikacijo s ciljem, da nas aktivira;

– spozna se na sovražni govor, ker ga preizkuša;

– obvlada obrambno pozicijo – okolje je odgovorno, krivo, on želi samo dobro;

– spozna se na pravo, filozofijo, psihoanalizo in druge tehnike, sociologijo, antropologijo, nevrofiziologijo, ginekologijo, agronomijo in še na marsikaj;

– ima velik ego in včasih slab spomin;

– in ne nazadnje: ne je pesticidov.

Polona Jamnik, Bled