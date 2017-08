Glede na to, da je od olimpijskih iger v Londonu minilo le pet let, svetovni atletski vrh še vedno kroji veliko športnikov, ki so leta 2012 blesteli v angleški prestolnici. Ena od njih je metalka kopja Barbora Špotakova. Pred petimi leti je Čehinja v London pripotovala kot branilka olimpijskega naslova. In zmagala. Letos je v London prispela kot 36-letna mati, ki deset let čaka na svoj drugi naslov svetovne prvakinje. In vnovič zmagala. Podobno kot angleški atletski zvezdnik v teku na dolge proge Mo Farah.

Atletika je eden od športov, v katerega Češka vlaga veliko denarja. Država je pred leti atletiko postavila na prioritetno listo športov, v katerih želi dosegati vrhunske rezultate in se promovirati v mednarodnem okolju, kar ji odlično uspeva. Slave Emila Zatopka, ki je postavljal mejnike po drugi svetovni vojni, ni dosegel nihče, je pa češka atletika vzgojila številne legende. Le kdo ne pozna deseterobojca Romana Šebrla, metalca kopja Jana Železnyja, tekačice na 400 m z ovirami Zuzane Hejnove. In seveda Jarmile Kratochvilove, ki je v obdobju sumljivih dopinških preverjanj svetovne atletike leta 1983 s časom 1:53,28 postavila še vedno veljaven svetovni rekord v teku na 800 m.

Barbora Špotakova je s po dvema naslovoma olimpijske zmagovalke in svetovne prvakinje ena najuspešnejših čeških atletinj in športnic. Z dosežkom 72,28 m je svetovna rekorderka, štirikratna zmagovalka diamantne lige, dvakratna svetovna podprvakinja, bronasta z zadnjih olimpijskih iger, na evropskih prvenstvih pa je osvojila komplet kolajn. Nepozaben je bil boj za naslov svetovne prvakinje leta 2011 v Daeguju, kjer je morala z dosežkom 71,58 m priznati premoč ruski dopinški grešnici Marii Abakumovi.

»Vselej bom imela mesto, kjer sem na velikih tekmovanjih neporažena. London, rada te imam,« je čustveno doživela nov velik uspeh Barbora Špotakova. »Občutki po uspehih so neprimerljivi. Tokrat sem se prvič na svetovni vrh povzpela kot mati,« odgovarja češka junakinja. »Ne vem, ali sem v finalu vrgla svoj zadnji met na velikem tekmovanju. O tem trenutno ne razmišljam. Težko bom našla motivacijo za naprej. Pustimo času čas,« pravi Špotakova.

Češki trofejni športnici veliko pomeni družina. Ko je leta 2013 rodila sina Janeka, se je odločila, da želi ob njem preživeti čim več časa. Zato je prišla navzkriž s trenerjem Janom Železnym ter ga zamenjala z nekdanjim trenerjem Rudolfom Černyjem. Slovenska rekorderka Martina Ratej, ki je letos v Londonu zasedla deveto mesto, trofejne Čehinje na velikih tekmovanjih ni nikoli premagala. Je pa nekajkrat vzela njen skalp na mitingih.