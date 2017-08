Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je tik pred tem, da postane veliki zvezdnik poletnega prestopnega roka. Vplivni evropski športni mediji že več dni poročajo, da je Paris Saint-Germain pripravljen plačati 100 milijonov evrov, kolikor znaša Oblakova odkupna klavzula pri Atleticu iz Madrida.

PSG po osvojitev lige prvakov

Jan Oblak je pri 24 letih najprepoznavnejši slovenski nogometaš na svetovnem trgu. Njegova slava je zrasla predvsem po selitvi v Atletico, kamor je leta 2014 za 16 milijonov evrov prestopil iz Benfice, kar še vedno velja za rekordni znesek med vratarji v španski ligi. V treh sezonah z Atleticom ni osvojil nobene lovorike, čeprav je bil pred dobrim letom dni zelo blizu laskavega naslova v najprestižnejši ligi prvakov, a je mestni tekmec Real Madrid dobil evropsko krono po uspešnejšem streljanju enajstmetrovk. Oblakove obrambe kljub temu niso bile prezrte – v dresu Atletica je že drugo sezono zapored prejel nagrado Zamora, saj je v španskem prvenstvu prejel najmanj zadetkov, Uefa pa ga je ob Gianluigiju Buffonu in Manuelu Neuerju nedavno uvrstila med kandidate za naziv najboljšega vratarja v evropskih tekmovanjih.

Pogajanja za vrtoglavi prestop bodo vodilni predstavniki PSG z Oblakovim agentom Miho Mlakarjem začeli to soboto v Parizu. Vnema francoskih podprvakov za nakup slovenskega reprezentančnega vratarja je tako velika, da bo za pogajalsko mizo sedel kar predsednik PSG Nasser Al Khelaifi, ki je to poletje že poskrbel za največji prestop vseh časov, ko je iz Barcelone za 222 milijonov evrov zvabil brazilskega zvezdnika Neymarja. Paris Saint-Germain po razočaranjih v zadnjih letih, ko mu nikdar ni uspelo preskočiti niti četrtfinale ovire v ligi prvakov, zdaj sestavlja šampionsko zasedbo za naskok na evropski prestol. Francozi bodo premierni naslov v ligi prvakov ob prvi violini moštva Neymarju napadali z zvezniki, kot so Marco Verratti, Thiago Motta, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Thiago Silva… Menda želijo v francosko prestolnico zvabiti tudi čudežnega dečka Kyliana Mbappeja, ki igra za Monaco, zanj pa se med drugim zanimata tudi Real Madrid in Barcelona.